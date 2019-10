Fulco "debería presentar la renuncia", según Cosse

La exprecandidata del Frente Amplio Carolina Cosse aseguró que Gabriela Fulco, la presidenta del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), "debería presentar la renuncia" por haberse expresado a favor de que los mayores de 18 años reciban alrededor de un año de formación militar obligatoria.

La candidata oficialista al Senado explicó en el programa Doble Click (FM Del Sol) que consideraba "importante" dejar en claro que esta fue "una propuesta aislada de una persona" y "no tiene nada que ver con el programa del Frente Amplio". "Ni tenemos que discutirlo", subrayó Cosse, y dijo que no tiene "la menor idea" de por qué la jerarca del Inisa se mostró a favor del servicio militar obligatorio.

La psicóloga Fulco fue consultada este martes en rueda de prensa si estaba de acuerdo con el servicio militar obligatorio, y esta fue su respuesta: "Estoy de acuerdo con que haya un servicio de un año, por lo menos diez u once meses, a partir de los 18 años. Tienen que ser mayores de edad. Los países que lo tienen están evaluados con buenos resultados y, por lo tanto, subrayo que es una medida de inclusión en la sociedad importante para todas las capas de la sociedad a esa edad".

Las declaraciones de Fulco también fueron criticadas por otros dirigentes del Frente Amplio. Al ser consultado a la salida de uno de los actos de campaña, el candidato Daniel Martínez expresó que "cada uno tiene libertad de opinar", pero remarcó que él no está "muy convencido" con la propuesta de la psicóloga, según consignó El País.

Su compañera en la fórmula presidencial, Graciela Villar, recordó en el programa La Tarde en casa (Canal 10) que esta idea no está incluida en el programa de la coalición de izquierda y señaló que para la fuerza política, "las formas de inclusión tienen que ver con seguir las trayectorias de pobreza" de jóvenes y "garantizar que tengan la posibilidad de estudiar e insertarse laboralmente”.

A la vez, la senadora del MPP Ivonne Passada escribió en Twitter que las declaraciones de Fulco fueron "un disparate sin sentido" y "sin sustento técnico ni pedagógico". "No solo no lo comparto sino que creo que seguir hablando de esto es generar un hecho que hoy no existe", agregó, y pidió: "A cuidar a nuestros gurises en Derechos Humanos".

Al ser consultada en el programa Doble Click si consideraba que durante la gestión de Fulco los jóvenes estaban siendo "cuidados en Derechos Humanos" o no, Cosse afirmó que carecía de criterios para hacer esa evaluación pero, de todos modos, Fulco debería presentar la renuncia.

La presidenta del Inisa aclaró en su respuesta de este martes que Uruguay no tiene actualmente la infraestructura ni el presupuesto para poner en marcha este servicio militar obligatorio, aunque es algo que "se puede pensar para el futuro". A la vez, aclaró que los "jóvenes con problema de salud" deberían estar excluidos de esa formación, tal como sucede en "otros países". Fulco también enfatizó en que su postura era "totalmente personal", fundada en el "buen resultado" que tienen los países que lo aplican.

Ante la consulta de si su propuesta incluía solo a los menores infractores o a aquellos que no estudian ni trabajan, la presidenta del Inisa respondió: "No, no. Por eso insistí. Todas las capas sociales durante diez u once meses. Una inducción en un sistema que puede brindar valores, herramientas para la vida desde el punto de vista educativo, de socialización, de la baja de conflictividad en los conflictos interpersonales, en equiparar y pasar la raya en que todos ahí son iguales y lograr convivencia".