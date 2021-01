Funcionarios judiciales pidieron a Lacalle Pou ser priorizados en plan de vacunación

La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) envió una carta al presidente Luis Lacalle Pou en la que solicita que los trabajadores de los juzgados sean priorizados en el plan de vacunación, de modo ser ser inmunizados contra el coronavirus con las primeras tandas de las dosis cuando lleguen al país.

Según el comunicado de la AFJU, en las sedes del Poder Judicial los casos de coronavirus no se han podido contener debido a las dificultades de implementar en un 100% el teletrabajo. "La tarea jurisdiccional es esencialmente presencial, atendiendo a los usuarios en forma directa tanto en las oficinas, como en sus domicilios", dice el texto, que advierte además que cuando finalice en febrero la Feria Judicial Mayor se teme un aumento de las infecciones.

Los trabajadores sostienen que las medidas sanitarias dispuestas por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) no han sido suficientes, y que "ante el aumento de casos positivos el Poder Judicial se ha visto obligado a cerrar por cuarentena algunas sedes jurisdiccionales y administrativas, con la obvia y no deseada recarga de trabajo al resto de las sedes, ya que la población no puede ni debe estar sin servicio de justicia".

Es en ese sentido que la AFJU solicita entonces que se destine parte de las dosis de los laboratorios Pfizer-BioNTech y Sinovac, y de las que vendrán mediante el mecanismo de Covax, que llegarán a principios de marzo, a los funcionarios. Uno de los argumento es que el sindicato considera que el servicio que prestan "es imprescindible para el funcionamiento democrático​".

"Esta inclusión en las primeras etapas del plan de vacunación, sumado a las medidas que estamos proponiendo a la SCJ de trabajo formando burbujas de contención, permitirá que a pesar de la existencia de casos positivos en las oficinas jurisdiccionales, el servicio de justicia llegue a todas las personas en todo el territorio nacional, de la mejor manera en estas circunstancias de emergencia sanitaria", concluye el comunicado.