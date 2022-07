Fundadora de la primera empresa B de Uruguay: “el próximo escalón es pasar al paradigma de la regeneración”

Giselle Della Mea es co-fundadora y primera presidenta de Sistema B en Uruguay. Tras su paso por la organización sin fines de lucro, se dedicó a desarrollar la empresa 3Vectores, con la cual elabora metodologías que son utilizadas en 115 países y que tienen como objetivo aproximar las organizaciones al triple impacto de forma lúdica y práctica. Ahora, el destino volvió a unirla con Sistema B y la alianza natural entre su empresa—la primera que fue certificada en el país— y la certificadora llevó a que ofrezcan dos cursos que prometen acercar de forma simple el diseño de negocios de impacto y la economía circular al empresariado uruguayo. A continuación, un fragmento de la entrevista que Della Mea mantuvo con Café & Negocios.



¿Qué temas abordarán los cursos que tienen programados en 3Vectores junto con Sistema B?

En los últimos años en 3Vectores empezamos a diseñar metodologías para las nuevas economías y nuestros mercados empezaron a estar muy afuera. Los países más maduros en negocios de alto impacto empezaron a consumir mucho nuestras metodologías de diseño de modelos de negocio. Es el caso de Chile, la Corfo (Corporación de Fomento de la Producción) es un gran consumidor y replicador de nuestras metodologías. Si bien 3Vectores es cofundador del Sistema B y es la empresa que despertó el movimiento en Uruguay, se dio naturalmente que empezáramos a desplegar nuestras metodologías en otros lados, entonces este año decidimos abrirnos a lo que sucede en el país y entendemos que hay más público para nuestras metodologías. Son metodologías de diseño donde no solamente se aprenden cosas teóricas, sino que se bajan a la práctica y eso se hace en cocreación con otros. A veces nos pasa en el proceso creativo que estamos solos con la idea y no recibimos una validación temprana, una mentoría u otra perspectiva. Entonces, lo que nosotros hacemos es combinar metodologías de diseño con nuevas economías. En este caso hay dos cursos, uno de diseño de negocios de impacto, que se llama Impact business design, que es ideal para quien está queriendo ser la persona que dirige el impacto en la organización. Es ideal para eso porque es para empezar a entender cómo se organiza el impacto. Este curso será entre el 2 y el 16 de agosto, tiene una plataforma de cursos con cinco talleres de 90 minutos. Su costo es de US$ 400. El segundo, llamado Design thinking (pensamiento de diseño) está más enfocado en economía circular y es mucho más para las personas que estén pensando en servicios en torno a la economía circular y también, por supuesto, a empresas que tengan procesos de manufactura de producción y demás. Son cinco jornadas entre el 1º y el 15 de noviembre de 90 minutos cada una. El costo de este último es de US$ 700.

¿Cuáles son las principales barreras de las empresas uruguayas para acceder a modelos de triple impacto?

Primero una cuestión de foco. La operativa diaria va traccionando a un modelo lineal, de no impacto. Donde está la atención, está la intención. Si realmente se intenta ir hacia el triple impacto, cada cosa que se haga en la organización va a tener un punto de inflexión que va a llevar a hacer las cosas diferentes, ahí cambia la lógica de la empresa. Creo que lo que sucede es que faltan herramientas de aterrizaje, los empresarios escuchan sobre las nuevas economías, se inspiran, pero después no saben bajarlo a la práctica, cómo incluirlo en un producto o en una propuesta de valor. El despertar de muchas personas empoderadas con herramientas concretas y con la creatividad y la intención puesta ahí lo dan los marcos metodológicos y las herramientas concretas. De alguna manera, Sistema B es el que despierta el inicio y convoca a las empresas a interpelarse. Su herramienta de evaluación tiene 300 preguntas y es un proceso divino, porque interpela en un montón de cosas, pero hay una necesidad de algo más soft (suave) en el medio. Es distinto si la primera aproximación es con metodologías más lúdicas y que todo el mundo entiende. Cuando se tiene un propósito por delante, cambia la cultura de la empresa, cambia la energía de los colaboradores y, hoy por hoy, las nuevas generaciones no buscan un solo resultado, están buscando trabajar contentos, apoyar una causa, que la empresa les genere la capacidad de liderazgo, con flexibilidad. Hay que priorizar el bienestar por encima de lo financiero, y por suerte se está dando en muchas organizaciones, porque la salud mental es la próxima pandemia. Cuando se trabaja por objetivos y por propósito todo eso viene de la mano. Al final del día se termina siendo más rentable, más resiliente.

¿Tienen alguna meta en esta alianza con Sistema B en relación con cuántas organizaciones piensan llegar con esta propuesta?

No nos hemos puesto esa meta, sí puedo decir que nuestras metodologías han sido descargadas por 35 mil personas de 115 países. Hoy estamos buscando cuáles son los segmentos del Sistema B que necesitan de metodologías. Además, 3Vectores tiene 68 facilitadores certificados que pertenecen a 15 países de Latinoamérica y algunos están en España también, ellos van replicando las metodologías y nos paramos en el lugar del que genera las condiciones para explotar el sistema. Nuestro modelo de negocios está en llegar a 1.000, pero nuestro impacto es de 1 millón.

Pensando en el futuro, ¿el triple impacto pasará a ser la norma en lugar de la excepción?

Yo creo que sí. Vamos cambiando de a poquito la cultura y el próximo escalón es pasar al paradigma de la regeneración. Llegamos a entender que teníamos que tratarnos mejor, que teníamos que cuidar mejor los recursos, bueno ahora tendríamos que entrar en una certificación re, de regeneración. Creo que va a ser la norma; lo ideal es que todas las empresas se sumen y después buscar un estándar más arriba porque de eso se trata el cambio cultural y la evolución.