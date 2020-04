La Federación Uruguaya de la Salud (FUS) denuncia que 971 trabajadores no médicos fueron enviados a seguro de paro en plena emergencia sanitaria y propuso que el gobierno "pase la gorra" a los administradores de las mutualistas y médicos con remuneraciones más altas.

El anuncio lo hizo Jorge Bermúdez, el secretario general de la FUS, este miércoles a la salida de una reunión de trabajo en Torre Ejecutiva con representantes del Poder Ejecutivo, de la que también participó la Federación de Funcionarios de la Salud Pública (FFSP). Del encuentro, entre otros jerarcas, participaron los ministros Daniel Salinas (Salud Pública) y Pablo Mieres (Trabajo y Seguridad Social).

El gobierno se comprometió a exigirle a las 12 mutualistas que incurrieron en esta práctica que expliquen por qué y cuándo lo hicieron.

Bermúdez planteó que los trabajadores no médicos sienten que los están "chantajeando" porque nunca llevarían adelante una medida sindical que pudiera poner en jaque la atención sanitaria, aun más teniendo en cuenta la pandemia que en todo el mundo pone a prueba el sistema de salud.

El dirigente remarcó que en algunos lugares de trabajo "hubo presión" por parte de los administradores y se suscitaron "situaciones de abuso".

En el sector público, la principal preocupación es el desabastecimiento de insumos de protección personal para los trabajadores no médicos. El presidente de la FFSP, Martín Pereira, exigió que el Ministerio de Salud Pública asuma un rol rector “mucho más agresivo hacia los proveedores”.

Según dijo, hay quienes "están sobrevalorando todos los equipos" y prefieren venderle a quienes pueden pagar en efectivo y a un precio más elevado, por lo que la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) queda desabastecida.

Bermúdez acotó que el tema de los "precios abusivos" estuvo sobre la mesa en la última reunión del comité de emergencia, pero el presidente de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Luis González Machado, les respondió que "en Uruguay existe libre mercado" y él "no se iba a meter en eso".

En conjunto, los gremios también pidieron que se aceleren y unifiquen los protocolos que instrumentan la protección de los trabajadores no médicos de la salud, en particular para aquellos que tienen alguna enfermedad prevalente y no pueden trabajar, lo que en el sector privado puede exponerlos a que los envíen a seguro de paro.

Por otra parte, el secretario general de la FUS propuso que el gobierno "pase la gorra" a los administradores de las mutualistas y médicos con remuneraciones más altas, obligándoles a aportar dinero para el Fondo Coronavirus. Aseguró que algunos administradores ganan "hasta $ 2.000.000 mensuales", mientras que los anestesistas "sacan hasta $ 600.000 al mes".

"Habría que pasar la gorra, porque de ahí sacarían algunas monedas que son un poco más grandes que los $ 600 y pico de pesos que donó una niña", ironizó. Y más adelante dijo: "Aquí no hay trabajadores de la salud 'a' o 'b'. Los no médicos somos más de 60.000. Hay quienes dicen que estamos todos en un mismo barco, (pero) en realidad, algunos van en un barco superlujoso y moderno y otros en un barquito a vela".