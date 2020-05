Futurología literaria de la buena: cuatro novelas distópicas para pensar el mañana

La carretera

Cormac McCarthy

Un padre, un hijo, y un viaje a través de un mundo devastado por un cataclismo anónimo. Ese es el planteo de esta novela de Cormac McCarthy, autor también de Sin lugar para los débiles. Al igual que esa otra historia, La carretera también fue llevada al cine, protagonizada por Viggo Mortensen. El viaje de padre e hijo sobrevivientes en busca de un lugar más cálido donde pasar el invierno inminente se ve salpicado por encuentros con otros humanos, algunos buenos y otros –la mayoría– malvados, dispuestos a robar, matar y hasta comerse a los que encuentren. Narrada con el estilo despojado y sencillo de McCarthy, es un estudio sobre las profundidades a las que puede bajar una persona cuando todo el mundo se destruye, pero es también un relato sobre los vínculos y el espíritu protector de los padres hacia sus hijos. Tan devastadora como magnética, es una de las historias posapocalípticas más atractivas y más aplaudidas de la literatura reciente, además de haber ganado el premio Pulitzer. (Debolsillo, $ 390).

Cadáver exquisito

Agustina Bazterrica

Explota una virus mundial, pero, al contrario de lo que pasa con el coronavirus, tenemos suerte: solo ataca a los animales. Aunque pensándolo bien, la suerte no es tal. Todos los animales, incluidas las mascotas, deben ser sacrificados y la carne ya no se puede consumir. ¿Y qué hacen los gobiernos? Cambian el rumbo de la naturaleza: se legaliza la cría, reproducción, matanza y procesamiento de la carne humana, y el canibalismo se apodera del mundo. La población se divide entre los que aceptan esta nueva realidad y siguen yendo a la carnicería como si nada, y los que protestan ante este nuevo sistema que utiliza a humanos especialmente criados como alimento. En este marco espeluznante, un hombre divorciado y encargado de uno de los “nuevos” frigoríficos, queda inmerso en una situación particular: se enamora de una “mujer ganado”. Con esta novela radical, cruda y tremendamente entretenida, la argentina Agustina Bazterrica se llevó el premio Clarín de novela en 2017 y fue distinguida por varios medios internacionales en aquel año, entre ellos The Guardian. Y tiene sentido, porque Cadáver exquisito (Alfaguara, $ 490) es tan escalofriante como atrapante.

Un mundo feliz

Aldous Huxley

¿Qué sería de la humanidad si estuviera inmersa en un mundo donde la guerra y la pobreza no existen y donde todas las personas viven en un estado de permanente felicidad, con abundante buen humor y goce de buena salud? En 1932 el inglés Aldous Huxley se imaginó este universo en Un mundo feliz, una novela de ciencia ficción cargada de crítica social donde, a partir de un modelo de sociedad aparentemente ideal, se cuestiona qué es lo que nos hace humanos. En esta distopía el “Estado mundial” será el organismo encargado de estandarizar la vida humana y gobernar en un mundo en el que no existen las familias, la diversidad cultural, la literatura, la religión, el arte ni, por supuesto, la filosofía. En este escenario, la población es ordenada en castas y cada persona sabe y acepta el lugar que le tocó en el engranaje social. Bernard Marx y Lenina serán quienes luego de conocer a un “salvaje” –representante de la dicotomía entre la libertad y la estabilidad y amante de Shakespeare– comenzarán a descubrir los puntos flojos y dañinos de una sociedad que se presenta como perfecta.

El cuento de la criada

Margaret Atwood

“En la sala de espera hay otras mujeres, tres de ellas vestidas de rojo: este médico es un especialista. Nos miramos furtivamente, evaluando el tamaño de nuestros vientres. ¿Alguna de nosotras habrá tenido suerte?”. Aunque la célebre escritora canadiense Margaret Atwood pensó en este mundo distópico 35 años atrás, en los últimos cobró especial notoriedad, empujada por el crecimiento del movimiento feminista en el mundo y tomada como ejemplo de los horrores a los que las mujeres pueden ser sometidas sin piedad. El cuento de la criada (Salamandra, $ 650) relata un mundo en el que las víctimas fundamentales son las mujeres, utilizadas como máquinas de parir para entregar sus hijos a familias poderosas. La autora narra al detalle el control absoluto que los “dueños” de esas mujeres en la República de Gilead tienen sobre cada movimiento, cada paso, cada mirada escondida bajo la toca blanca. El libro –en el que se basó la serie The handmaid’s tale– aborda derechos, dictaduras y religión en una trama que atrapa y asquea a la vez, con una prosa que difíclmente deje indiferente a quien se decida a conocer la historia.