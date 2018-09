Gap lanza una marca deportiva por primera vez en una década

Gap Inc, la compañía matriz de marcas como Old Navy, Banana Republic, Athleta y Gap, apuesta al atletismo y lanzará en octubre Hill City, su primera marca nueva en más de una década. Es una marca masculina que creará vestimenta técnica de alto rendimiento diseñada para hombres. Se presenta como versátil, permitiéndole al usuario entrar y salir de una actividad física rigurosa, según informó Fast Company.

Con esta marca, la compañía quiere posicionarse en un segmento premium dentro de la moda deportiva. La marca deportiva para mujeres Athleta, ha tenido un buen rendimiento en los últimos años, incluso cuando su marca insignia Gap ha flaqueado, y es por eso que la compañía desarrolló la alternativa masculina.

Hace un año, Gap Inc contrató a Noah Palmer para trabajar en este concepto de marca. Palmer trabajó 11 años en la compañía, dirigiendo la comercialización de hombres en Old Navy. "Estamos tratando esto como una especie de startup dentro de Gap", dice Palmer. "Pero contar con el apoyo de la empresa significa que no tenemos que centrarnos en los problemas difíciles, y francamente menos interesantes, con el lanzamiento de una marca, como la logística y el almacenamiento. Podemos lanzar más de nuestra energía en cosas como producto y diseño", explicó a Fast Company.

El lanzamiento de Hill City llega en un momento en que Gap está luchando por sobrevivir. Desde 2011, sus ventas han registrado una espiral descendente. Hay muchas razones que explican el declive, según el medio especializado. Entre ellas, se incluye una caída en el tráfico peatonal en la gran red de tiendas minoristas de la compañía, quejas de los clientes sobre la mala calidad de los productos y clientes que pierden interés en comprar productos de la marca insignia Gap.

En 2015, el CEO de la compañía, Art Peck, dijo que estaba trabajando en un plan de reestructuración para hacer que su fabricación sea más eficiente y reducir los descuentos. En 2017 y 2018, las ventas de la compañía mejoraron, pero en mayo registró ganancias decepcionantes, lo que hizo que sus acciones volvieran a caer.

Gap hacía diez años que no ampliaba su portafolio de marcas, desde que compró Athleta. El grupo inició su diversificación en 1983 con la adquisición de Banana Republic. Más adelante, ya en la década de los noventa, la empresa lanzó Gap Warehouse, que más tarde se convirtió en Old Navy.

En 2005 puso en marcha Forth&Towne, una marca orientada a mujeres de más de 35 años, que cerró en un año y medio. Un año después, la empresa adquirió Piperlime, que cerró en 2015. En 2013, el grupo compró también la cadena de tiendas multimarca Intermix, concisó la página Modaes.