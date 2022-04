Gerrard habló de Suárez y dijo que fue el mejor futbolista con el que jugó

Steven Gerrard, el excompañero de Luis Suárez en Liverpool de Inglaterra, sostuvo que jugó con muchos grandes futbolistas en su carrera, pero que el uruguayo "fue el mejor de todos".

En una entrevista con Gary Neville en The Overlap, el actual entrenador de Aston Villa

"¿Torres o Suárez? Me hacen esta pregunta todo el tiempo. Ambos son fenomenales, pero diría que Suárez solo porque lo tenía todo. Jugué con algunos de los mejores jugadores: Xabi Alonso, Javier Mascherano, Torres, pero Suárez era simplemente diferente. No importaba contra quién jugaras, tenías la sensación de que te iba a ganar cada choque, cada juego", sostuvo el exjugador inglés.

Ambos se entendían muy bien en la cancha

Gerrard sostuvo también del miedo que infundió Suárez en sus propios compañeros de equipo a la hora de entrenar.

"Llegó la primera sesión, la segunda fue casi como si entrenara de la forma en que jugaba. Recuerdo salir de una de las sesiones que hicimos y Carra (Jamie Carragher) y yo pensamos: 'Oh, Dios mío, este tipo tiene huevos, muchos'. Recuerdo que me dijo: 'No quiero jugar con él todos los días', y es que era muy intenso, hasta en el entrenamiento".

El exvolante de Liverpool y de la selección inglesa agregó que "él podía avergonzarte, incluso con cosas que ni siquiera creo que él supiera que estaba haciendo. Era un comerciante de rebotes, te atropellaría, te dominaría, te intimidaría".