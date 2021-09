Getnet desembarca en Uruguay para facilitarle la operativa a los comercios

Getnet desembarcó en Uruguay con el propósito de convertirse en un actor fundamental en el mercado de adquirencia, seguir expan- diéndose e integrar los métodos de pago más populares tanto de e-Commerce como in-store. La plataforma, exclusiva de cobros y pagos para comercios que conta- rá con su propia red de terminales, es el nuevo brazo adquirente de pagos de PagoNxt, la fintech que aglutina los negocios de pagos más disruptivos de Banco Santander.

Con más de 15 años de experiencia en Brasil, Getnet opera en México, Argentina y Chile, además de estar en unos 1.200.000 comercios en el mundo, con una facturación aproximada de 50.000 millones de euros. Hace cinco años fue adquirida por el Grupo Santander, lo que catapultó su crecimiento y la llevó a ser el tercer adquirente de la región y el segundo en cantidad de transacciones de comercio electrónico.

En Uruguay Getnet espera lograr cercanía con los clientes y sus comercios apoyándose no solo en la fortaleza del Banco Santander, primer banco privado en Uruguay, sino también en las financieras Creditel y Crédito de la casa, que forman parte de Grupo Santander.

Uno de sus objetivos principales es remover los obstáculos para que cada negocio pueda acceder a los pagos digitales y con esto aumentar sus ventas con menor costo. La idea es brindar propuestas simples, claras, innovadoras y transparentes. “Creemos que los comercios se van a ver beneficiados integralmente cuando tengan la posibilidad de concentrar en una sola compañía todas las marcas, y que ese sea un servicio que lo provea alguien que les dé cercanía, innovación e integralidad, que les ayude a ser más eficientes en todos sus procesos”, explicó Hernán Gómez, gerente general de Getnet.

Hernán Gómez, gerente general de Getnet.

Para poder lograr atender a todas las compañías, desde las más grandes con carácter internacional hasta las pequeñas empresas y comercios, en Getnet tienen una estrategia multisegmento universal, llevando la solución que mejor se adapte a la necesidad de cada cliente.

Getnet trabaja en forma sinérgica con el banco y las financieras -que cuentan con más de 500 ejecutivos dedicados a la atención y servicios a empresas y comercios- para transmitir esta nueva propuesta que los lleve a ocupar una posición relevante en el mercado uruguayo, tal como lo hace a nivel mundial siendo el principal Grupo internacional. “Esta sinergia es fundamental a la hora de ver los beneficios, servicios, innovación y tecnología. Y hacerle saber a cada cliente que, si bien la propuesta tiene algún grado de complejidad en aspectos específicos de tecnología o negocio, el comercio de nuestra parte va a obtener cercanía, facilidad y simplicidad, y que acceder a nuestro sis- tema es simple”, explicó Gómez.

No se trata solo de acreditar los pagos del cliente, subrayó Gómez, sino de “darle una solución que facilite su relación con los clientes finales y poder dotar de servicios de valor agregado, como facturación electrónica, conciliaciones, y en ese sentido construir un ecosistema alrededor del comercio”. Saber cuánto vendió, cuánto va a cobrar, si quiere adelantar sus pagos que sea a una tasa conveniente, ver la información de su facturación, cuándo la va a recibir y poder acelerar ese pago en función de las necesidades de caja que tenga cada comercio son algunas otras de las funciones que tendrá y que podrá ver cada cliente en forma online.

Para que Getnet pueda contar con su propia red de terminales, que le permita brindar una solución integral a todos los comercios del país, Grupo Santander, a través de su fintech PagoNxt, acordó la compra de la compañía uruguaya NAD (New Age Data), pionera en la utilización de captura automática de datos en el país. “El servicio de POS (o en punto de venta) y servicios de valor agregado lo vamos a proveer a través del acuerdo de adquisición con NAD. En otros casos a través de alianzas, con lo que se llaman los integradores, que son empresas de tecnología que brindan sistema de caja y de gestión al comercio. Esa conformación del ecosistema es fundamental. Tenemos una visión de plataforma abierta y digital, y eso es algo que New Age Data ha hecho muy bien en sus 30 años de trayectoria, desarrollando soluciones a medida del comercio donde se les provee no solo la carretera del pago, sino también todos los valores agregados”, agregó el gerente general de Getnet.

New Age Data es la segunda red de POS del país y desde hace 30 años está dedicada a la implementación de sistemas transaccionales para puntos de ventas y procesamiento de pagos con tarjetas de crédito y débito, sistemas de gestión comercial y facturación electrónica. Actualmente tiene el 11% del market share, además de concentrar el 13% de las transacciones que se realizan en una red de más de 2.100 empresas en Uruguay.

La compra de NAD además es un factor que complementará la estrategia de multiadquirencia de Getnet en el contexto de apertura del mercado. Con el objetivo de continuar creciendo en el mercado uruguayo, desde Grupo Santander ofrecerán todas las marcas internacionales una vez que se dé el proceso de multiadquirencia. Según Gómez, “los comercios deben estudiar bien su decisión, porque si lo hacen sin la apertura de Visa -que está pautada para el año que viene- solo lo harán por una parte del mercado: recién en ese momento el comercio se va a poder ver beneficiado y concentrar la operación en un único adquirente que le acredite todos los fondos de todas las marcas”.

El gerente general de Getnet destaca el conocimiento y la ex- periencia global que tiene el Grupo Santander, lo que les da ventaja a la hora de actuar, ajustando y perfeccionando modelos que ya se aplicaron en otros países. “Vamos a brindarle a los clientes una solución multiadquirente simple y clara. Además van a tener beneficios al formar parte del Grupo Santander. Tener nuestro software propio de punto de venta mejorará el servicio y lo combinaremos con nuestras capacidades globales para lograr una posición relevante en el mercado”, concluyó.