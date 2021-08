Gobierno acentúa retorno a la normalidad: vuelven extranjeros, hinchas y fiestas con baile

Quinientos catorce días después, pero sentado en el mismo lugar en el que anunció el inicio de una "emergencia sanitaria" que cambió la vida del país, el presidente Luis Lacalle Pou mencionó por primera vez que el final está cerca. En condicional, como la humanidad aprendió a vivir desde que le cayó encima la pandemia de coronavirus, y sin aventurar una fecha concreta, el mandatario sintió que el avance de la vacunación y el sostenido descenso de casos, internaciones y muertes por covid-19 permiten afirmar aventurar que el Uruguay va "rumbo al cese" del estado de excepcionalidad y se acerca cada día más a la vieja normalidad.

Mientras tanto, sí se anunciaron fechas concretas para la reapertura gradual de tres actividades básicas que hacen a la identidad nacional y que han sido de las más castigadas por la pandemia: el turismo, las fiestas con baile –en particular la Noche de la Nostalgia– y el público en las canchas de fútbol.

Con una visión "serenamente optimista", Lacalle Pou resolvió en conjunto con el Consejo de Ministros habilitar desde comienzos de setiembre el ingreso al país de los extranjeros propietarios de inmuebles en Uruguay, siempre que estén inmunizados con esquema completo de vacunación y presenten un test PCR negativo. Junto a ellos podrán viajar sus cónyuges o concubinos, también vacunados, y los hijos. Como Uruguay es de los pocos países que ha avanzado en la inmunización de menores de entre 12 y 18 años, el presidente dijo que en principio los que ingresen con hijos de esa franja etaria, sin vacunar, deberán hacer una "cuarentena familiar".

Los trámites de "comprobación" de las propiedades en Uruguay serán por "vía notarial o con declaración jurada", anunció el presidente. Las parejas que no estén casadas ni cuenten con papeles de vínculo de concubinato, en principio, no podrán ingresar en esa primera etapa.

La segunda etapa será a partir de noviembre, cuando se aceptará el ingreso de todo extranjero vacunado y con PCR negativo. Para entonces, Lacalle Pou dijo que se habrá aplicado casi en su totalidad la tercera dosis de refuerzo de Pfizer. La agenda para obtener esa dosis fue habilitada la semana pasada. Las fechas se asignarán a partir de este martes y la vacunación comenzará el 16 de agosto.

En ambas etapas, los argentinos podrán ingresar con las dos dosis de Sputnik, o con un esquema de inmunización completa de otra vacuna, como la de Pfizer.

Por otra parte, Lacalle anunció que de cara a la Noche de la Nostalgia, que se celebra el 24 de agosto, el Consejo de Ministros dio por descontado que "se harán fiestas", y por eso se decidió habilitar los eventos formales con baile y protocolo, a efectos de evitar o desincentivar las fiestas clandestinas.

Esos eventos, puntualizó el presidente, deberán contar con un protocolo específico que contemplará un aforo, un horario máximo, y la exigencia de vacunación completa. Para esas actividades no se pedirá un test negativo, según afirmó.

Tras la conferencia, el ministro de Salud Daniel Salinas anunció en Twitter que a partir de la Noche de la Nostalgia quedarán habilitados los "eventos similares", como casamientos o fiestas de 15, también con "protocolos y resguardos que se darán a conocer" por parte del ministerio.

Según dijeron fuentes del MSP, en los próximos días se afinarán los detalles de esas exigencias, pero en una primera instancia la reapertura no incluye los bailes en los boliches y bares. "Por ahora no estarán habilitados", aclaró uno de los consultados.

Mientras Lacalle hablaba con sus ministros, la Intendencia de Montevideo anunció que pedía al MSP la extensión del horario de bares hasta las 3 de la mañana. Asimismo, el gobierno departamental liderado por la frenteamplista Carolina Cosse comunicó que se ampliará la capacidad de los bares, restaurantes y boliches en general a 350 lugares, cuando hasta ahora tienen un tope de 100 personas.

Consultado al respecto, Lacalle Pou planteó que las medidas del gobierno nacional, como la autorización de fiestas con baile, quedan sujetas también a las disposiciones de cada Centro Coordinador de Emergencia Departamental (Cecoed). "Si hay algún departamento que dice que no se da autorización para bailar ya no es competencia nuestra”, afirmó.

En otro orden, el presidente anunció que en el marco del calendario ya pautado para el retorno del público a las canchas deportivas, la clasificación de Peñarol a cuartos de final de la Copa Sudamericana impuso un "evento excepcional" que llevó al gobierno a analizar el caso en particular y terminar habilitando el ingreso de 5.000 hinchas en el partido que jugará el próximo 18 de agosto en el Campeón del Siglo ante Sporting Cristal.

Consultado sobre cuándo caducará la emergencia sanitaria, Lacalle Pou dijo que al comienzo del Consejo de Ministros planteó que "en algún momento" hay que "terminar con esta situación". "Hay cosas que son excepcionales cuando estamos bajo emergencia sanitaria. Y nosotros como gobernantes no queremos tener herramientas excepcionales. No quiero profundizar en los elementos, pero cuando se consiga inmunidad de rebaño o se establezca que haya un número importante de vacunados... Vamos rumbo a establecer el cese de la emergencia sanitaria. No tenemos fecha todavía", dijo el presidente.