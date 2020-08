Gobierno camino a mantener sin cambios las tarifas de combustibles hasta fin de año

Pese a que los números de Ancap están bajo presión, el escenario "más probable" que manejan las autoridades del Poder Ejecutivo es no ajustar las tarifas de los combustibles en lo que resta de este semestre, informó a El Observador una fuente oficial. Aunque el frente fiscal sigue siendo un foco de atención para el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la ministra Azucena Arbeleche no ha manejado en las reuniones de trabajo que esa posibilidad esté sobre la mesa a corto plazo.

Ancap hizo -hasta ahora- 10 compras de crudo en 2020 cuyos precios en dólares oscilaron entre un piso de US$ 30,8 y un techo de US$ 63,5. La última referencia de Ancap es de enero de 2019 con un petróleo a Brent a US$ 54,5 por barril y un dólar a $ 33,60 (este lunes cerró en $ 42,72). El tipo de cambio acumula una suba de 18% en el último año móvil.

El 70% de la paramétrica de costos del ente depende de esas dos variables. Un aumento de US$ 1 del barril Brent –sobre su referencia– tiene un impacto negativo para el ente de US$ 16 millones, mientras que una suba del tipo de cambio en $ 1 le afecta en US$ 26 millones.

Como Ancap tiene sus ingresos en pesos, lo relevante para la empresa es a cuánto asciende esa factura en moneda nacional. Según datos del ente, el precio promedio de las 10 compras hasta la fecha fue de $ 2.351, esto fue un 28% por encima de su referencia ( $ 1.831), según informó la pasada semana el ente petrolero en su cuenta de Twitter. Por el último embarque que arribo en julio pagó el equivalente a $ 2.078.

La empresa uruguaya no pudo aprovechar el desplome del crudo en abril para realizar nuevas compras porque la administración anterior ya había cerrado contratos con entregas diferidas. A eso se sumó una fuerte retracción en los niveles de demanda, particularmente en el trimestre marzo-mayo. El ente cerró con una pérdida de US$ 42 millones el primer trimestre y debió recurrir a endeudamiento con el sistema financiero para sortear la etapa más dura que dejó la pandemia. Los números del semestre se conocerán en los próximos días.

El precio del crudo Brent abrió al alza la semana, avanzó 1,8% respecto al viernes y quedó a US$ 42,80 por barril.

Nueva esquema para ajustar tarifas desde 2021

Este lunes asumieron formalmente en Torre Ejecutiva las nuevas autoridades de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea): su presidenta Silvana Romero, el vicepresidente José Hualde, y el director en representación del Frente Amplio, Roberto Chiazzaro. Este organismo, ahora descentralizado tras la aprobación de la LUC, pasará a tener un rol clave y protagónico en la definición de las tarifas de los combustibles, energía eléctrica y agua desde 2021.

En el caso de los combustibles, la Ursea está actualmente cumpliendo con el plazo de 180 días que le dio la LUC para que realice una análisis de toda la cadena para luego llegar a una paramétrica que le pondrá un techo a las tarifas de Ancap, ya que las mismas no podrán superar el precio teórico de paridad de importación. Este será uno de los cambios más relevantes que tendrá el mercado de los combustibles en Uruguay en los últimos años y un viejo reclamo de los sectores productivos y gremiales empresariales. Con este nuevo esquema de funcionamiento, es probable que las tarifas de Ancap puedan tener variantes más habituales de lo que ocurre hoy en día.

El ministro de Industria, Energía y Minería, dijo este lunes que se trata de un "cambio fuerte" para Ancap porque eso la obligará a operar con mayor "eficiencia". Romero acotó que se trabajará para llegar a un precio de tarifas "justo" que contemple la demanda de los hogares y las empresas más pequeñas que tiene el país.