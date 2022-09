Gobierno destinará US$ 3,2 millones para invertir en 200 tambos

El gobierno destinará US$ 3,2 millones para realizar inversiones en 200 tambos ubicados en la cuenca del río Santa Lucía, de modo que los productores busquen resolver problemas en el tratamiento de los efluentes.

Además del dinero, se brindará asistencia técnica, anunciaron las autoridades de los ministerios de Ambiente y de Ganadería, Agricultura y Pesca, este lunes en conferencia de prensa.

Los ministerios abrieron un llamado a productores lecheros que estén interesados en participar del Proyecto SARU: Sistemas Agroecológicos y Resilientes en Uruguay. Esta iniciativa cuenta con el apoyo del Banco Mundial, se indicó.

Riesgo alto

Los tamberos que podrán acceder a esa financiación son productores familiares o medianos que trabajen en la cuenca del río Santa Lucía y que tengan predios en áreas “identificadas de alto riesgo geográfico”.

Los que presentan un riesgo alto son los que están en zona de recarga de acuíferos, tienen suelos de textura franco-arenosa a arenosa en todo su perfil, tienen una distancia menor a 5 kms aguas arriba de la toma de agua de ciudades o menor a 1 km aguas abajo de la toma de agua de ciudades, tienen el sistema de efluentes a menos de 500 metros de una fuente de agua superficial o se encuentra dentro de un Área Natural Protegida incorporadas al SNAP.

Hace falta que se cumpla solo una de esas características para que el riesgo se considere como alto el riesgo.

En el llamado se les dará prioridad a los productores y a las salas de ordeñe que no hayan recibido antes un financiamiento para la gestión de efluentes.

Para acceder al llamado los tamberos deberán comunicarse con Conaprole y con el Instituto Nacional de la Leche (Inale) y haber presentado el "Plan de uso de suelos para la lechería sostenible".

Qué se financiará

Se financiará el apoyo en la asistencia técnica de varias formas: formulación del sub proyecto de gestión ambiental del tambo, seguimiento de la implementación del sub proyecto y cierre del sub proyecto una vez esté aprobado.

Además, se financiarán inversiones para la mejora ambiental de los tambos. Los tamberos podrán financiar la inversión en infraestructura para canalización y depósito de pluviales; la mejora en salas de ordeñe, en infraestructuras de corral, espacio de depósito y manejo de efluentes sólidos; y la infraestructura para rehusar los efluentes.

También se destinará dinero para quienes quieran invertir en el diseño o la instalación de una laguna para manejar influentes, depósitos, separadores de sólidos pasivos o mecánicos o limpieza de lagunas ya existentes; así como para quienes deseen realizar análisis de suelos y efluentes o ensayos geotécnicos o geofísicos de lagunas.

Finalmente, también se podrá financiar la mejora en la gestión de los residuos del predio.

El 60% del agua potable

El ministro de Ambiente, Adrián Peña, destacó que la cuenca del Santa Lucía es prioritaria para el abastecimiento de agua potable del 60% de la población.

Actualmente se están realizando auditorías en 400 tambos y con este llamado se pretende llegar a 200 más, indicó el jerarca.

La del Santa Lucía “es una cuenca con mucha presión desde varios puntos de vista y también desde el productivo”, añadió el ministro Peña.

Por su parte, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, indicó que es claro el compromiso que existe respecto a la sostenibilidad de las cadenas productivas. “Es una realidad que el mundo exige, es posible intensificar la producción considerando la defensa de los recursos y adoptar medidas de sostenibilidad de los procesos productivos", concluyó.