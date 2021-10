Gobierno extenderá los jornales solidarios por dos meses y creará seguro de paro parcial para trabajadores citrícolas

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, informó este miércoles que se extenderán los jornales solidarios (programa Oportunidad Laboral) por dos meses y también se prorrogará el seguro de paro para los trabajadores del sector citrícola.

Mieres participó este miércoles de una actividad organizada por el Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo en el Palacio Legislativo e informó en rueda de prensa que el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento un proyecto de ley para extender por dos meses la implementación del programa Oportunidad Laboral.

"Se va a presentar el proyecto de ley al Parlamento para extenderlo por dos meses más, y además otros dos meses que vendrían a ser como un seguro de paro parcial, es decir, un régimen de Jornales Solidarios a mitad de tiempo, de manera que sea una transición hacia la búsqueda de otras salidas laborales", anunció el jerarca.

Andrés Lima, intendente de Salto, dijo a Montevideo Portal que el Congreso de Intendentes tiene previsto este jueves solicitar la realización del programa Oportunidad laboral todos los años.

"Todos coincidimos en la necesidad, la conveniencia de poder extender el programa por muchas razones. Primero porque el trabajo ha sido muy bueno y la propia población lo reconoce", expresó Lima a El País. "Por otro lado recién estamos saliendo de la pandemia y hay departamentos que todavía no se recuperaron en la actividad comercial y poder mantener la familia con un ingreso es positivo", sostuvo.

Por otro lado, Mieres adelantó que en los próximos días se enviará al Parlamento un proyecto de Ley por el cual se establece nuevamente un régimen de seguro de paro especial para trabajadores citrícolas durante seis meses.

"Ahora sí, es por última vez. Acá hay un problema estructural, de fondo, que tiene que ver con la duración de la zafra del sector citrícola, pero no puede convertirse en algo permanente. Hay muchos trabajadores zafrales, de distintos sectores, que no tienen el seguro de paro en período no zafral", explicó Mieres.

"Por otra parte, estamos estudiando modificaciones a las condiciones para el acceso al seguro de paro en el sector rural, en general. Eso puede cambiar los requisitos de acceso y probablemente sirva para una parte al menos de estos trabajadores, que no tendrían jornales suficientes en el régimen actual, pero con el nuevo quizás sí tengan", precisó el ministro de Trabajo.

Al ser consultado por el hecho de que muchos trabajadores terminan descartando nuevas posibilidades laborales porque les conviene más recibir el subsidio, el jerarca sostuvo que “es un tema a analizar “en el caso por caso” y que no hay “una regla general”.