Gobierno flexibilizó condiciones para exportación de cannabis medicinal y cáñamo

Tal como se había anunciado, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, firmó un par de decretos con el fin de flexibilizar la exportación de cannabis medicinal y cáñamo.

El anuncio fue realizado este jueves por el prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, que aseguró el objetivo es que se puedan comercializar productos que se encontraban sin poder hacerlo desde el año 2018, particularmente en el caso de cannabis medicinal.

En referencia al cáñamo no psicoactivo, Ferrés señaló que hay una “situación similar, con cosechas” sin poderse comercializar que son de 2018.

En estos casos, explicó Ferrés, se tratan de empresas que ya tenían compromisos de compras en el exterior, pero que no habían obtenido la autorización para realizar las exportaciones. De todas formas, las habilitaciones para la comercialización deberán ser otorgadas por el Ministerio de Salud Pública.

En setiembre del año pasado, la empresa Fotmer Life Sciencies exportó el primer cargamento de cannabis medicinal con alto contenido de THC rumbo a Australia (10 kilos de flores médicas). Esto la convirtió en la primera empresa de América Latina en comercializar ese producto.

Por su parte, la semana pasada llegó a Suiza el primer envío de cannabis no psicoactivo para uso no médico exportado desde Uruguay. Fueron 524 kilos de este producto que se pagó a un precio promedio de US$ 200 el kilo.

Ferrés dijo que estos dos decretos pretenden impulsar a la industria de ambos productos porque pueden generar muchas divisas y fuentes de trabajo. “Hay una decisión del presidente de la República de impulsar a esta industria como una marca país”, expresó el jerarca.