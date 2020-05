Lacalle Pou: "Una de las prioridades es que nadie pase hambre en el país"

El presidente Luis Lacalle Pou afirmó este lunes que el principal "desvelo" de su gobierno es que "nadie pase hambre" ni "se vaya a dormir con la panza vacía", producto del impacto económico de la emergencia sanitaria por el coronavirus.

"No queremos que esta pandemia tenga consecuencias que hemos visto en otras crisis, donde unos siguen andando y otros quedan a la vera del camino muy golpeados", señaló Lacalle Pou.

"Si podemos conseguir eso, el segundo paso, por supuesto, es la generación de puestos de trabajo y mantener los que hay. Es el desvelo que tenemos por delante: el tema de la sanidad, la alimentación y el empleo", resumió.

El mandatario también reafirmó un concepto que manejó días atrás y que tiene que ver con un aumento del desempleo durante y después de la emergencia sanitaria.

"Lo que está claro es que el desempleo va a crecer. El gobierno no va a escatimar recursos en lo que hace a los seguros de paro", sostuvo el mandatario y agregó que se extenderá el seguro de paro parcial a otras actividades de la economía.

El mandatario también anunció que este martes "distintas oficinas" de la administración pública reanudarán la atención al público, una medida que fue "consensuada" con los técnicos que asesoran al gobierno y con los funcionarios, según detalló Lacalle.

La decisión también se tomó después de conocer que entre los más de 430 testeos aleatorios que se hicieron a los trabajadores de la construcción no se encontró ningún caso positivo.

"Esto no quiere decir que no seamos contundentes en que no hay que decir que no hay ningún caso de operarios en la construcción. Sí debemos decir que no hubo un contagio masivo y que el efecto de la apertura de esta actividad (el pasado 13 de abril) tiene resultados que nos permiten seguir valorando la apertura de otras actividades", señaló.

Si bien no detalló de qué áreas se trata, adelantó que el Poder Ejecutivo está "evaluando" otros ámbitos educativos, así como "actividades productivas y comerciales" que se irán anunciando "de a poco".

Los "motores de la economía"

La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, insistió este lunes en la necesidad de "mantener los motores de la economía funcionando" y en "sostener" a las empresas pequeñas y medianas en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus.

Arbeleche repasó las medidas que promovió el gobierno en las últimas semanas para dar "liquidez" a las empresas que están en una situación "más comprometida".

"En este momento tenemos funcionando en todo el país unas 72 instituciones públicas y privadas conglomeradas alrededor de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) para tener en todos los departamentos del país un referente, para que con ellos se puedan enterar a qué línea de crédito acceder", señaló Arbeleche.

De esta manera, mencionó las líneas de crédito otorgadas por los organismos de intermediación financiera, así como por cooperativas y la propia ANDE.

La economista también anunció que a partir de este martes quedará disponible el préstamo a los titulares de empresas unipersonales para acceder a un crédito de $ 24 mil pesos a ser cobrados en dos oportunidades. "Cualquier unipersonal puede dirigirse con cédula y número de RUT a cualquier local de cobranza y acceder a un préstamo de $ 12 mil pesos este mes y otros $12 mil el mes que viene en 24 cuotas sin intereses", afirmó la ministra.