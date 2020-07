Gobierno israelí anunció ayuda económica para todos los ciudadanos por el coronavirus

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció este miércoles un plan de ayuda para "todos los ciudadanos" que les permita hacer frente a las consecuencias económicas de la crisis del nuevo coronavirus.

"Las familias con un hijo recibirán 2.000 sequeles (unos 511 euros, US$ 583), con dos 2.500 sequeles (unos 639 euros, US$ 729) y con tres hijos 3.000 sequeles (767 euros, US$ 875)", prometió en una conferencia de prensa.

"El resto de los ciudadanos de más de 18 años recibirán 750 sequeles (191 euros, US$ 218), agregó.

"Este dinero va a encarrilar más rápidamente la economía", explicó el primer ministro, que instó a comprar "productos del país".

Esta ayuda se inscribe en un plan global de 90.000 millones de sequeles (unos 22.500 millones de euros, US$ 26.200 millones) anunciado la semana pasada, que todavía debe ser aprobado por el gobierno.

El domingo, el ejecutivo aprobó las medidas para ayudar financieramente a los trabajadores independientes, duramente afectados por la crisis económica.

La tasa de desempleo pasó del 3,4% en febrero a 27% en abril, aunque en mayo descendió a 23,5%.

Miles de personas se habían manifestado el sábado en la plaza Rabin de Tel-Aviv para protestar contra la crisis económica causada por la pandemia de coronavirus y la ayuda insuficiente ofrecida por el gobierno para los propietarios de pequeñas empresas y profesionales.

La manifestación fue organizada por grupos de trabajadores independientes, de pequeñas empresas pero también de artistas que se sienten abandonados por el gobierno tras verse obligados a cerrar sus comercios por la pandemia. Los sindicatos de estudiantes también participan en la reunión, en un contexto en que muchos jóvenes están sin trabajo.

A finales de mayo, el gobierno levantó algunas restricciones, pero ante el rebrote registrado recientemente, la semana pasada anunció nuevas medidas como el cierre de bares y discotecas.

Oficialmente, las autoridades han reportado 43.668 contagios, de ellos 375 muertos, según un balance difundido este miércoles.

