Gobierno le bajó un cambio al anuncio de inversión de US$ 100 millones de Google

"Hasta el momento, Google no confirmó al gobierno la decisión de instalarse en Uruguay. En los últimos meses la empresa y representantes del gobierno vienen manteniendo conversaciones en las que Google hizo saber su interés preliminar, aunque maneja otras opciones. La empresa se encuentra en un proceso de evaluación que esperamos que culmine en forma favorable a nuestro país. No obstante, es sustancial consignar que el proyecto no es una realidad aún", dijo a El Observador el ministro de Industria, Omar Paganini.

El semanario Búsqueda informó en su edición de este jueves que el gigante estadounidense Google le había comunicado al gobierno que montará un centro de datos en un predio de 30 hectáreas en la Zona Franca Parque de las Ciencias, Canelones, con una inversión aproximada de US$ 100 millones. Según supo El Observador, la empresa informó que continúa explorando nuevas posibilidades para expandir su infraestructura global, pero que todavía no estaba en condiciones de anunciar la inversión de un proyecto en Uruguay. En el sector de las TIC, el anuncio de Google sorprendió a más de uno. Un empresario dijo que si bien el rumor hace varios meses que anda dando vueltas, en los últimos días no hubo mayores comentarios en la industria sobre el desembarco de ese gigante. Más allá que la potencial inversión sería un salto de calidad para toda esta cadena, en el sector también la miran con cierto recelo o con sensaciones ambivalentes. Es que si Google repite la experiencias de otros países, como ocurrió en Irlanda, el segundo paso sería la instalación de un Centro de Desarrollo. En el caso irlandés, el gigante tecnológico arrancó con una plantilla de 3 mil trabajadores y hoy ya tiene 10 mil. La escasez de recursos humanos en el sector de las TIC en Uruguay es una de las grandes barreras para que este sector pueda seguir expandiéndose, aunque otro empresario indicó que Google puede atraer a trabajadores de otros países que tengan interés en radicarse en Uruguay. "Está claro que si esa inversión se confirma, nos podría en al radar del mundo tecnológico. No es un tema para nada menor"; destacó uno de los informantes. La compra de un terreno Según pudo saber El Observador, la multinacional adquirió hace algunas semanas un terreno aledaño al Parque de las Ciencias, pagando un sobreprecio en relación a los valores que otros oferentes estaban dispuestos a pagar por ese predio. El terreno está ubicado sobre la calle Gonzalo “Gonchi” Rodríguez, enfrente al barrio jardín Las Higueritas. Fuentes consultadas dijeron que mientras se manejaba un valor de US$ 600 mil, el comprador final, que sería Google, pagó US$ 818 mil. Sin embargo, el tema se maneja bajo la más estricta confidencialidad, algo habitual en la política de la multinacional.