Gobierno negó rebaja del IVA a carniceros; frigoríficos bajan cortes con hueso para el abasto

Este miércoles el Ministerio de Economía y Finanzas le comunicó a los carniceros que no puede rebajar el IVA un 10% por 15 días para la carne vacuna, como lo habían pedido los comerciantes para la zafra de ventas de las fiestas.

La preocupación por parte de los comerciantes se debe a una retracción en las ventas tras las continuas subas de los precios de la carne bovina, principalmente empujada por la escasez de ganado gordo, como consecuencia de la fuerte demanda desde China.

Según el presidente de la Unión de Vendedores de Carne (UVC), Alfonso Fontel, desde el Poder Ejecutivo se desestimó la posibilidad de bajar el IVA por la renuncia a la recaudación fiscal que eso implicaría, en un momento de alto déficit de las cuentas pública con poco margen de maniobra.

Fontel agregó que el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, argumentó que se realizaron los cálculos pertinentes en ese sentido, pero los carniceros entienden que no era tan importante la renuncia fiscal. Además, el carnicero dijo que se manifestó que “sería una medida irresponsable” dada la realidad actual.

“Hay falta de voluntad política y poca sensibilidad ante una situación que así lo ameritaba en un año en que la carne ha subido varias veces de precio y es el principal producto que empuja al alza a la inflación. Nosotros expresamos que durante el correr del año por concepto de IVA lo recaudado con la carne a subido un 50%”, señaló Fontel, en referencia a las importantes subas en los precios que se ha tenido durante los últimos meses particularmente.

Tras varias suba, bajó la carne para al abasto

En contrapartida, el dirigente gremial comentó a El Observador que de forma colateral se hicieron gestiones con los frigoríficos de abasto, que informaron que a partir de este jueves habrá una baja de $ 5 para los cortes con hueso. “La cadena cárnica ha tenido un poco más de sensibilidad que el equipo económico”, apuntó Fontel. Los precios del asado pueden ir desde $ 430 a $ 250 por kg para estas fechas, informó el carnicero.

Sin embargo, la medida de la industria también puede estar influenciada por un freno que ha puesto China en las compra de carne vacuna en la última semana, con menores precios, demoras en envíos de adelanto de dinero e incluso cancelaciones de pago.

Esta situación provocó una baja en los precios hace algunas semanas y probablemente para enero el precio de exportación se vaya a ajustar a la baja en razón de los valores más bajos que está ofreciendo China, que pueden caer entre US$ 1.000 y US$ 1.500 por tonelada para varios cortes, tras un boom de precios que parecía no encontrar un techo.

Importación de carne va a ser el doble que en 2018

Como forma de amortiguar el precio de la carne uruguaya y también de abastecer adecuadamente el mercado interno, la importación de carne vacuna sigue en aumento durante 2019. En noviembre informó Blasina y Asociados se mantuvieron estables con respecto a octubre –que fue mes récord- con unas 4 mil toneladas.

En lo que va de este año, la importación de carne bovina totalizó 27.391 toneladas peso embarque, un 85% más que todo lo importado en 2018, por lo que muy probable se duplique al final del año. El importe pago por estas compras fue de US$ 104 millones.

En tanto, distintos operadores y también autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca manejan la posibilidad de comenzar importar también carne con hueso, para lo que aún hace falta establecer protocolos sanitarios. El mercado más probable para traer asado es el argentino.