Gobierno quiere cortar con el subsidio de la operadora ferroviaria de AFE

El Estado transferirá $ 30 millones para la capitalización de la empresa Servicios Logísticos Ferroviarios (SELF), según una reciente resolución firmada por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. La empresa se encuentra en una situación económica delicada y el ministro de Transporte dice que tendrá que ser "rentable" y "eficiente" si quiere seguir en funcionamiento una vez que se culmine la obra del Ferrocarril Central.

SELF es una sociedad anónima –opera bajo el derecho privado– y está conformada por dos accionistas. Por un lado, la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) –con un 51%– y, por otro, la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) con un 49%.

En entrevista con El Observador en julio de 2021, el expresidente de AFE, Miguel Vaczy, había expresado que existía “un plan muy claro de reestructuración de personal” para hacer a SELF “una empresa más eficiente” mientras que, desde el punto de vista comercial, buscaban “permanentemente nuevos contratos de carga que son los que en definitiva le van a dar a la empresa la viabilidad económica que necesita”.

Sin embargo, a día de hoy, la situación de SELF es deficitaria y el gobierno pretende cortar con la asistencia financiera que le brinda el Estado para su supervivencia. El ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, dijo en entrevista con El Observador esta semana que SELF “tiene que ser eficiente” y que se encuentra trabajando en una propuesta que pretender llevar al Parlamento en la próxima Rendición de Cuentas para dejar atrás los números rojos que la acompañan desde que se creó.

Para el jerarca, tanto los operadores privados como los públicos “tienen que ser eficientes y rentables”. En ese sentido, remarcó que SELF es un operador que “va a quedar funcionando y que posiblemente participe en las demás redes ferroviarias además de la del ferrocarril central”. El ferrocarril central tiene comprometido el 40% de la línea con UPM, por lo que queda un 60% que podrá ser utilizado por otros operadores.

“SELF tiene que ser eficiente porque primero va a tener mejores condiciones y va a tener una vía nueva. Pero también tiene que ser eficiente en cuanto a recambio de equipamiento. Entonces, vamos a tratar de hacer llegar alguna propuesta a los accionistas para que puedan generan una inversión que permita disminuir los costos de mantenimiento que se hacen insostenibles. De lo contrario, buscaremos alguna forma de que pueda funcionar”, explicó Falero.

A día de hoy, SELF subsiste a partir de dos contratos firmados. Por un lado, uno con la empresa Idalen vinculado al transporte de rolos de pino desde la ciudad de Rivera hasta la localidad de Chamberlain, además de otro con Ancap para el de transporte de cemento desde Minas, Lavalleja hasta Manga en Montevideo.

Según una fuente de AFE consultada por El Observador, la situación de SELF es compleja y, en este momento, “con las obras de Ferrocarril Central, está absolutamente trancada”. En esa línea, indicó que en las próximas semanas se publicarán balances tanto de AFE como de SELF en los cuales se podrán ver los resultados exactos. La fuente remarcó que no se publicaban balances de ambas empresas desde 2017.

La fuente comentó que SELF le alquiló locomotoras al consorcio constructor del Ferrocarril Central. Dos locomotoras se entregaron en febrero y las otras dos serán entregadas a fines de abril. Con este nuevo contrato, se aspira a poder “con mucha suerte equilibrar los gastos” para este año.

Firma alemana busca expandirse más allá de UPM

La empresa ferroviaria nacional de Alemania, Deutsche Bahn (DB), es una de las principales proveedoras de servicios de movilidad y logística en el mundo. Esta firma, junto a Christophersen Group y la española Cointer concesiones, integran el consorcio DBCC Transport que se encargará de la operación de la línea que permitirá el transporte de carga desde y hacia la segunda planta de UPM.

El CEO de esta compañía –formalmente DB E.C.O. Group en Uruguay– Niko Warbanoff, dijo en entrevista con El País que tienen una visión a largo plazo y que apuntan más allá de UPM 2.

“Estaremos, al menos, los próximos 25 años en este proyecto. Aparte de ese emprendimiento y el consorcio, DB ya ha discutido con el gobierno las primeras ideas sobre si hay otras líneas que también podrían modernizarse en el futuro para transportar mercancías por ferrocarril”, explicó.

Para Warbanoff, “el potencial es grande para Uruguay y sería un gran beneficio para el país y la economía”. En esa línea, sostuvo que, en primera instancia, observa dos posibles rutas para el transporte ferroviario: una al norte hasta Rivera pensando en la conexión con Brasil y otra hacia Salto, pensando en la conexión con Argentina.

“Creo que hay industrias interesantes y bienes masivos que podrían trasladarse de la carretera al ferrocarril. Con esto contribuiríamos nuevamente a la descarbonización. Esa es mi opinión personal, pero deberíamos profundizar en ello más adelante”, apuntó.