Gobierno ratifica que habrá un “tratamiento muy diferencial” en ajuste de combustibles

El secretario de la Presidencia Álvaro Delgado ratificó este martes en conferencia de prensa que el equipo económico -liderado por la ministra de Economía Azucena Arbeleche- anunciará este miércoles un plan de medidas incluyendo el plan de ahorro que piensa instrumentar el gobierno durante su primer año para corregir el deterioro del déficit fiscal, así como la adecuación que tendrán las tarifas públicas.

Sobre el caso particular de los combustibles, el jerarca indicó que Ancap estaba terminando de cerrar las compras de crudo para el segundo semestre del año buscando aprovechar la coyuntura favorable por el desplome de los precios en los mercados internacionales. El ente petrolero ya utilizó el año pasado importaciones de petróleo con entrega diferida al precio spot del momento más una prima relativamente baja, como una estrategia para protegerse de la volatilidad.

Delgado adelantó que no todos los servicios públicos aumentarán en igual magnitud porque los costos en cada una de las empresas estatales son diferentes, como también lo es la incidencia que tienen sobre cada una de ellas variables como el tipo de cambio. El jerarca recordó que la inflación acumulada de los últimas 14 meses fue del 11,8%.

De todas formas, el secretario de la Presidencia adelantó que el Ejecutivo dará un “tratamiento muy diferencial” en el caso de los combustibles, aunque evitó entrar en más detalles porque el ente petrolero estaba cerrando su cobertura para la compra de crudo.

Lo que ya parece estar definido por las autoridades es no ajustar el precio del gasoil en plena campaña de soja y con un sequía azotando a buena parte del país, pero resta esperar si ese ahorro en sus costo que tendrá Ancap por un menor precio del crudo será suficiente para dejar sin cambios el precio de las naftas, cuyo Imesi ya anunció el Ejecutivo subirá casi $ 3 por litro.

Precios dejan el piso

Los precios del petróleo subieron en torno a un 8% este martes, rebotando de su mayor caída en casi 30 años (-25%), ya que la posibilidad de estímulos económicos alentó las compras y los productores estadounidenses recortaron el gasto, una medida que podría reducir el bombeo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió medidas "importantes" para proteger a la economía contra el impacto del brote de coronavirus. El gobierno de Japón, en tanto, dijo que planea gastar más de US$ 4.000 millones en un segundo paquete de medidas para enfrentar el COVID-19.

Los futuros del Brent -la referencia de Ancap- cerraron con un alza de US$ 2,86, o un 8,32%, a US$ 37,22 el barril, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) subió US$ 3,23 dólares, o un 10,38%, a US$ 34,36 dólares. "El precio del petróleo subió hoy (por este martes) porque ayer (lunes) bajó increíblemente, y algunos buscadores de oportunidades están impulsando las cosas", dijo Bjoernar Tonhaugen, jefe de mercados petroleros de la consultora de energía Rystad.

Ambos referenciales cayeron el lunes a su nivel más bajo desde febrero de 2016, en su mayor declive porcentual diario desde el 17 de enero de 1991, al comienzo de la Guerra del Golfo.

Con Reuters