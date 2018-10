Gobierno uruguayo repudió "actos de odio" contra sinagoga en Estados Unidos

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay expresó su "repudio" al atentado en una sinagoga en Pittsburgh, en Estados Unidos, que provocó 11 muertos y varios heridos este sábado.

"Uruguay reitera su rechazo a la violencia por razones religiosas y expresa sus condolencias a las victimas y sus familiares", publicó la Cancillería en su cuenta de Twitter.

Un hombre armado entró este sábado a una sinagoga en Pittsburgh (Pensilvania, Estados Unidos) y abrió fuego, matando a 11 personas. Además cuatro oficiales y dos asistentes de la congregación Árbol de la Vida —como se llama la sinagoga atacada— resultaron heridos.

El responsable del ataque, Robert Bowers, fue arrestado en el momento. La Fiscalía de Estados Unidos ya lo acusó formalmente por el ataque y pedirá la pena de muerte. El atacante se enfrenta a 29 cargos criminales, incluido el de uso de un arma de fuego para cometer un asesinato. La Fiscalía ha dicho también que presentará cargos por delitos de odio.

Bowers, de 46 años, había publicado contenido antisemita en la red social Gab con el nombre de usuario "onedingo". Desde su cuenta —ahora suspendida— profería distintos ataques e insultos contra judíos hasta la misma mañana del atentado. El sábado usó esta red social para atacar al grupo de ayuda para refugiados Sociedad de Ayuda al Inmigrante Hebreo (HIAS, por sus siglas en inglés) y dijo que no podía "sentarse y ver cómo matan a mi gente".

"Que se fastidien sus puntos de vista, voy a entrar", escribió. En publicaciones anteriores, atacó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump y a la comunidad judía. "Trump es un globalista, no un nacionalista", escribió. "No hay #MAGA (Make America Great Again) mientras exista una infestación de judíos".

Tras el atentado, el presidente Donald Trump dijo que se trató de un "acto perverso de asesinato en masa".