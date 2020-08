Gobiernos de Lavalleja y Tacuarembó tienen los mejores números del centro-este

El déficit de la economía nacional fue tema de debate una y otra vez en la campaña electoral del 2019. Ahora, en los inicios de la campaña municipal, el manejo de la economía departamental queda en el centro de la escena y el rojo de las cuentas públicas vuelve a ser tema de discusiones. En esta segunda entrega sobre los números de las intendencias, ponemos el foco en siete departamentos distribuidos entre el centro y el este del país. La primera entrega demostró que todas las intendencias del litoral oeste tuvieron déficit en 2019.

Tacuarembó y Lavalleja son la excepción a la regla. Tuvieron superávit en 2019 y tiene números positivos en el acumulado. “Lo normal es salir a llorar pero también hay gastos que no se hicieron por la pandemia”, dijo a El Observador el director de Hacienda de la Intendencia del centro del país, Ignacio Cuadrado.

Sin embargo, el resto de las intendencias arrastran números en rojo desde hace varios años y los pasivos siguen creciendo. Además, sienten el impacto de la pandemia en la recaudación y para los departamentos que viven del turismo las perspectivas no son positivas.

Cerro Largo

La Intendencia que lideró por 10 años el actual senador blanco Sergio Botana, cerró el 2019 con un déficit $ 111 millones y el acumulado asciende a $ 613 millones, según datos del director de Contaduría Alejandro Duarte. El gobierno departamental tiene una línea de crédito con el BROU por $ 40 millones y tuvo un fuerte impacto por la llegada de la pandemia.

La morosidad aumentó nueve puntos porcentuales y llegó al 39% y, según los cálculos de la administración blanca, se gastaron $ 15 millones extra en estos meses de pandemia y confinamiento voluntario. “Se gastó mucho en prevención y en comida”, dijo Duarte. En marzo la recaudación cayó en $ 20 millones, en abril fue de $ 25 millones la caída y en mayo de $ 4 millones porque había pocos vencimientos.

Rivera

La única intendencia colorada registró un déficit de $ 100 millones en 2019, según informó a El Observador la directora de Hacienda Daniela Porto. “Se trata de una pérdida contable que se explica por el criterio que se aplica para registrar las transacciones que es presupuestal y no patrimonial”, aseguró. Sin embargo, se trata del mismo criterio que aplican todos los gobiernos. En el largo plazo hay un déficit acumulado que la jerarca no recordaba en detalle y la Junta Departamental todavía no analizó la Rendición de Cuentas de 2019 porque recién acaba de entrar al organismo.

Sin embargo, los ediles de Rivera están analizando recién ahora la de 2018 que arroja un déficit acumulado de $ 590 millones, según dijo a El Observador el edil blanco Enrique Guadalupe. “Es una situación realmente comprometida”, apuntó. A esto se le debe sumar que en 2020 hubo una disminución en la recaudación de los principales tributos (contribución urbana, rural y patente). Si bien Porto no manejaba los números detallados, aseguró que la situación viene mejorando en las últimas semanas.

Maldonado

Es de las intendencias que presentó los peores números en 2018 pero logró revertir la tendencia para 2019. El gobierno que estaba encabezado por el exprecandidato presidencial del Partido Nacional, Enrique Antía, cerró el ejercicio del año pasado cerró con $ 93 millones en positivo, según dijo a El Observador el director de Hacienda Luis Eduardo Pereira. Sin embargo, a largo plazo los números no son positivos. La Intendencia tiene un déficit de $ 3.100 millones y un endeudamiento estructural de US$ 93 millones.

Pero lo peor para el gobierno departamental está por venir: es muy difícil que la temporada de verano, uno de los principales ingresos del departamento, tenga la presencia de turistas extranjeros. En 2020 logró recaudar una buena parte de los ingresos del año, porque la emergencia sanitaria se decretó en marzo, pero a futuro el tema es más complicado. Además, la pandemia llevó a que aumentaran los gastos en planes de contención social, según dijo Pereira. El jerarca denunció que en los últimos años las transferencias del gobierno central hacia Maldonado han disminuido.

Lavalleja

El gobierno departamental liderado por la nacionalista Adriana Peña cerró el año 2019 con un superávit de $ 38 millones. Si bien el director de Hacienda, Daniel Escudero, dejó su cargo este jueves, la Rendición de Cuentas ya fue presentada ante la Junta Departamental. El edil del Frente Amplio y candidato en las elecciones de setiembre, Julio Mazoni, aseguró que en los números la intendencia “se maneja bastante bien”. Históricamente este departamento ha tenido un buen manejo de las finanzas.

Sin embargo, cuestionó la forma de administrar el dinero y aseguró que existen muchos cuestionamientos por parte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. La mitad de los recursos del gobierno departamental provienen de transfernecias del gobierno central, según los datos de la Rendición de Cuentas. Más del 65% del gasto se va en retribuciones y el resto se divide entre inversiones y funcionamiento.

Treinta y Tres

Fue uno de los departamentos más afectados por el coronavirus y eso se hace sentir en varios ámbitos. Uno de ellos es la Junta Departamental que en lo que va de 2020 solo sesionó una vez. Por lo tanto, todavía no han tratado la Rendición de Cuentas del 2019 y desde la Intendencia no quisieron realizar declaraciones sobre este tema. La directora de Hacienda Isabel Eguren dijo a El Observador que no estaba habilitada para hablar con la prensa y derivó al secretario general de la comuna, Ramón Da Silva.

Sin embargo, este último no respondió a las llamadas ni a los mensajes. Según los datos que brindó a El Observador el edil del Frente Amplio Pablo Coelho, el déficit del gobierno departamental en el ejercicio de 2019 fue de $ 54 millones y el acumulado asciende a $ 156 millones.

Diego Battiste

Tacuarembó

El gobierno del centro del país, bajo la administración del Partido Nacional, parece ser una excepción. No solo tuvo un ejercicio 2019 superavitario sino que en el acumulado los números también son positivos. En el último año la Intendencia tuvo un superávit de

$ 71 millones y en el acumulado es de $ 95 millones, según los números proporcionados por el director de Hacienda Ignacio Cuadrado.

Si bien reconoció que se registraron varios gastos extras debido a la pandemia del coronavirus –la cantidad de personas que llega a los comedores municipales se triplicó-, Cuadrado aseguró que la pandemia no tuvo gran impacto. “Tuvimos muchos convenios y colaboraciones que no se realizaron, porque se paralizaron muchas actividades, entonces se compensa”, aseguró. En cuanto a la morosidad, el director de Hacienda aseguró que hubo un aumento de uno o dos puntos pero no tuvo gran impacto. En el tributo que se sintió más fue en la contribución urbana.

Rocha

La única administración frenteamplista de esta zona del país cerró con déficit el ejercicio 2019. Fueron unos $ 157 millones, según los datos proporcionados por el secretario general de la Intendencia Néstor Rodríguez. “Es déficit presupuestario pero no financiero”, aseguró para justificar los números rojos. La mayor parte del déficit, según el jerarca, está vinculado a inversión pública.

En el acumulado los números también están en negativo: $ 151 millones. De todos modos, esa cifra se viene reduciendo desde hace varios años, ya que en el 2005 ascendía a $ 1.700 millones. La recaudación no fue de las más afectadas pero igual hubo un descenso sobre todo en la contribución rural: cayó un 17% rural. Sin embargo, la contribución urbana no registró casi variación.