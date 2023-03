Gómez ofreció a nueva fiscal del caso Astesiano el equipo de fiscales que Fossati rechazó y Flores es proclive a aceptarlo

La guerra entre la fiscal del caso Astesiano, Gabriela Fossati, y el fiscal de Corte, Juan Gómez, era por cuestiones personales pero además por recursos. Fossati le dijo que no se sentía apoyada porque no le daba lo que pedía –por ejemplo, el traslado a Delitos Complejos, que según ella beneficiaría a la causa– y a su vez rechazaba lo que Gómez le ofrecía, por entender que no le servía para el mejor desarrollo de su investigación. Según supo El Observador, ante la salida de Fossati, Gómez volvió a hacerle los mismos ofrecimientos a la nueva fiscal del caso, Sabrina Flores.

Gómez le ofreció el apoyo de un equipo que está compuesto por la Unidad de Litigación, la Unidad de Cooperación Internacional y la Unidad de Análisis y Contexto. Cada una tiene entre dos y tres fiscales trabajando en ella. En ese esquema es clave la primera, puesto que tiene como objetivo aconsejar a los fiscales sobre estrategias investigativas para el mejor desarrollo de sus causas. Ellos intervienen generalmente en las causas más complejas, como por ejemplo, la Operación Océano. Su intervención en la causa inició cerca del momento en el que salió Darviña Viera y su rol fue clave a la hora de "depurar" la causa y decidir quienes serían sobreseídos, quienes acusados y a quiénes se podría ofrecerles un acuerdo abreviado y por qué pena. La Unidad de Litigación la dirige Adriana Sampayo, fue designada para el cargo por el exfiscal de Corte Jorge Díaz, con quien tenía un estrecho vínculo, y cuyos colegas, unánimemente describen como una excelente técnica y eso se reflejó en los dos concursos que realizó dentro de la Fiscalía, en ambos terminó primera. Tal como informó El Observador, es la fiscal que a Gómez le gustaría que fuera su adjunta si él fuera designado titular. Según dijeron fuentes fiscales a El Observador, en la conversación con Gómez, Flores se mostró proclive a aceptar la ayuda que Fossati había rechazado, lo que significaría aumentar los recursos humanos que se dedican a la causa. En unos tweets que luego borró, la fiscal que llevaba la causa se había referido, sin nombrarla, a Sampayo. "Este es un buen medio para reflexionar: ¿es aceptable que quien se formó con $ público y es asignado a un rol de apoyar la preparación de juicios a los fiscales, prepare a la parte contraria (abogados) en grupos dirigidos por quien era su jefe en ámbitos privados?", indicó primero. Se refería a que Sampayo, los fines de semana, dio clases en un Diplomado en Derecho Procesal Penal y Litigación que se cursa en la Universidad de la Empresa y cuyo director es el exfiscal de Corte Jorge Díaz. En ese diplomado, Sampayo instruyó a cualquier abogado que estuviera matriculado en el curso, sin importar si era del ámbito público o privado. En otro tweet, Fossati cuestionó: "Teniendo presente que el cargo de fiscal es full time: ¿cuántas horas semanales serían las aceptables para que dichos operadores ejercieran la docencia sin afectar el trabajo institucional?". Si bien Gómez le había ofrecido a Fossati el auxilio de estos tres organismos, ella solo había aceptado a una persona de la Unidad de Análisis y Contexto. Respecto de la Unidad de Litigación, dijo públicamente que los fiscales no necesitaban que nadie les dijera cómo litigar, sino mayores recursos para poder hacerlo. En diálogo con El Observador, Fossati adujo su salida de la causa a la denuncia del abogado de Gustavo Leal, Diego Camaño. "Sacarme de un caso muy avanzado por un absurdo pedido de (Diego) Camaño no admite dos lecturas", expresó. Sabrina Flores buscará "bajarle el perfil mediático al caso" "Lo que va a permitir (este cambio) es que se siga trabajando, aspiramos, sin tanto ruido mediático", dijo Juan Gómez, tras presentar que la nueva fiscal del caso Astesiano sería Sabrina Flores. Este martes, el director de Comunicación de Fiscalía General de la Nación, Javier Benech, señaló que Flores "pretende tener un perfil sumamente bajo en la investigación". "Su idea es no hacer ninguna nota ni declaración mientras esté investigando y entiende que es conveniente bajarle el perfil mediático al caso", complementó. Entre sus casos más destacados mediáticamente, estuvo una primaria intervención en la Operación Océano, su investigación sobre el homicidio culposo en el puente de los accesos de Montevideo y su rol en la indagatoria al exsindicalista argentino, Marcelo Balcedo. En la división que existe en Fiscalía sobre los fiscales más cercanos al exfiscal de Corte Jorge Díaz y aquellos que no comulgaban con su forma de liderar, Flores se encuentra en el primer grupo. Pese a eso, no tiene una postura extremista al respecto y, de hecho, mantenía una buena y cordial relación con Fossati, quien desde hace años critica a Díaz duramente.