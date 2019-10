Gonzalo Abella y las redes: “no hay nada que sustituya a la TV abierta”

Gonzalo Abella no se reconoce muy amigable con las redes sociales. De hecho tiene Twitter desde abril de este año y confiesa que se lo abrieron. “Estoy aprendiendo, pero me están enseñando. Pero hay una cosa real: no hay nada que sustituya a la televisión abierta. Nada. Desde el punto de vista del público masivo, así estamos hablando”, opinó.

“Me dan mucho menos espacio que a candidatos que también tienen representación parlamentaria, pero que también son minoritarios. Ahora, te hago una pregunta. ¿Vos me viste votar a mí? Yo a Manini sí”, dijo con respecto a la cobertura de los medios sobre las votaciones de los candidatos en las internas.

De Cerca es producido por Mueca Films y presentado por TV Ciudad, El Observador y WILD Fi.



Otros fragmentos de la entrevista a Abella en De Cerca