Got Talent Uruguay: mirá quienes pasaron de ronda y quién se llevó el botón dorado

El cuarto programa de la nueva temporada de Got Talent Uruguay continuó con la ronda de audiciones, y ocho de los números artísticos que se presentaron consiguieron el pase a las siguientes etapas con la aprobación del jurado, incluyendo a una dupla de acróbatas que se llevó el "botón dorado" de Claudia Fernández, que les permite avanzar directamente a semifinales.

La noche empezó con la presentación de Andrea y Sasha, una dupla de bailarinas de salsa que fueron las primeras en recibir el visto bueno de la mayoría del jurado -integrado por Orlando Petinatti, María Noel Riccetto, Agustín Casanova y Fernández- y conseguir avanzar a la segunda fase de presentaciones.

Otros grupos de baile también lograron meterse en la próxima etapa. Por un lado estuvo la compañía maragata Valorant, especializada en K-pop, el pop surcoreano que en los últimos años se ha convertido en uno de los géneros de moda a nivel mundial. Más allá de no contar con la aprobación de Petinatti, el quinteto siguió adelante.

Por otra parte el grupo de danza tradicional alpina Alpenveinchen, procedente de Colonia Suiza, también logró el pase, y encima, hacer bailar a Casanova y Petinatti sobre el escenario.

Maximiliano, un bailarín del barrio Las Acacias, que se desempeña como docente en el Marconi, también convenció al tribunal con su fusión de danza clásica y contemporánea. Al momento de la devolución, el jurado invitó a la madre del concursante a sentarse en su escritorio para darle uno de los cuatro votos positivos con el que clasificó a la siguiente etapa.

Además de la danza, la música tuvo buena representación entre los talentos que pasan al corte del jurado. El músico callejero y luthier Ignacio Silva tocó su balafón (un xilofón gigante) hecho de materiales desechados, y recibió los votos necesarios para avanzar, al igual que la cantante adolescente Lara Galarza, y la cantante y tecladista Valentina Costa, que convenció al tribunal con su interpretación del clásico de Elvis Can't help falling in love.

Finalmente, el botón dorado de la noche fue para otra pareja. Los argentinos Dúo vórtice presentaron un número acrobático que sorprendió al jurado. Ya contaban con los cuatro votos positivos necesarios para avanzar cuando Claudia Fernández les dijo, mientras se retiraban del escenario "se les olvidó algo, chicos", y presionó el botón dorado que los deposita en las semifinales.