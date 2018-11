Graña: “no vamos a tolerar movimientos bruscos en el tipo de cambio”

El economista Alberto Graña asumió este miércoles como nuevo presidente del Banco Central (BCU), en lugar de Mario Bergara, que dejó la institución en octubre para lanzarse a la carrera política en el Frente Amplio.

Durante su discurso, el economista expresó que se sigue de cerca la situación de los países vecinos y en especial la evolución de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, un factor de gran incertidumbre a nivel global.

Según dijo, hasta ahora Uruguay supo hacer frente a los temporales del vecindario de buena forma. En ese sentido, reiteró que la autoridad monetaria intervendrá en el mercado cada vez que se produzcan episodios de volatilidad excesiva en el tipo de cambio.

“Argentina está en crisis y es lógico que el tipo de cambio experimente saltos excesivos. Brasil sufrió una crisis institucional feroz y tiene un déficit fiscal gigantesco. Es lógico que su moneda también se deprecie abruptamente. (…) En Uruguay no vamos a tolerar saltos bruscos ni caídas bruscas en el tipo de cambio. No vamos a tolerar movimientos que no estén de acuerdo con la evolución del resto de las monedas a nivel global y con nuestro fundamentos macroeconómicos”, apuntó. En ese sentido, añadió que se espera que continúe la tendencia de fortalecimiento del dólar al nivel global.

Por otro lado, Graña señaló que la política monetaria seguirá siendo contractiva en la medida que la inflación está por fuera del rango meta y las expectativas de los agentes también. La suba de precios fue de 8% en los 12 meses cerrado a octubre, un punto por encima del techo del rango meta fijado por las autoridades. “Hay que trabajar con equilibrio y también teniendo en cuenta la fase del ciclo económico”, señaló.

En otro punto de su discurso, sostuvo que la regulación de las fintech requiere “hilar muy fino”. “No todo lo nuevo desde el punto de vista de la tecnología es bueno. (…) El Banco Central no es conservador, es prudente que es una cosa muy distinta. En esa prudencia es donde nos vamos a mantener siempre con las puertas abiertas a escuchar iniciativas”, dijo.

Además, destacó los avances en regulación y supervisión del sistema financiero que ha logrado el país. “No es casualidad que en momentos de volatilidad a nivel mundial y sobretodo regional las calificadoras de riesgo y los analistas internacionales no pregunten por el sistema financiero. Que nadie pregunte en un contexto de estos implica que ese punto se considera completamente solidificado”.

Graña se desempeñaba hasta ahora a como gerente de Política Económica y Mercado de la institución y ya había ocupado la titularidad del BCU entre enero de 2014 y abril de 2015, durante la presidencia de José Mujica. En esa oportunidad también suplantó a Bergara cuando este pasó a desempeñarse como ministro de Economía y Finanzas tras la renuncia al cargo de Fernando Lorenzo.