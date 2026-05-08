Asesores de inversión y gestores de portafolios manejaron activos por US$ 47.290 millones en 2025

El Banco Central del Uruguay (BCU) difundió nuevos datos sobre la actividad de asesores de inversión y gestores de portafolio en el país durante 2025. Según la información oficial, al cierre de ese año había 176 agentes registrados ante el regulador. En conjunto, atendieron a 88.298 clientes de diferentes partes del mundo y administraron activos por unos US$ 47.290 millones, 12% más que en 2024.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Los clientes con residencia en Brasil alcanzaron los 2.350 y mantenían inversiones por US$ 1.869,6 millones.

A su vez, los residentes en otros países totalizaron 9.643 clientes, con activos por US$ 13.835,4 millones, de acuerdo con los registros de la autoridad monetaria. En este grupo, los montos bajo manejo corresponden mayormente a fondos de inversión constituidos en el exterior y a activos cuyos beneficiarios finales residen o tienen su centro de actividad en Chile, Estados Unidos, México, Colombia, Paraguay y Perú, entre otros.

En cuanto a los productos administrados, los fondos de inversión representaron la mayor parte, con US$ 17.671,8 millones, mientras que la renta fija —principalmente bonos— sumó US$ 14.290,7 millones.

El resto de los activos, unos US$ 15.327 millones, se distribuyó entre instrumentos vinculados a índices bursátiles (acciones), otros productos de renta variable, derivados, productos estructurados y otros instrumentos financieros.

Respecto a los servicios prestados, la canalización de órdenes fue la actividad más frecuente, por un total de US$ 26.570,8 millones. En segundo lugar se ubicó la gestión discrecional de portafolios, con US$ 13.548,3 millones, mientras que el asesoramiento representó US$ 3.062 millones.

El servicio se brinda desde oficinas ubicadas en Uruguay, mientras que los fondos son dirigidos hacia diferentes destinos en el exterior.

Los asesores de inversión pueden ser personas físicas o jurídicas que recomiendan a terceros operaciones de inversión, compra o venta de dinero, metales preciosos o valores de oferta pública o privada. También pueden canalizar solicitudes de clientes y vincularlos con intermediarios financieros tanto en Uruguay como en el exterior.

Los gestores de portafolios son personas jurídicas dedicadas a administrar inversiones de terceros y que no están comprendidas dentro de otras figuras supervisadas por la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU.

La actividad de gestores y asesores empleó a 1.036 personas durante el año pasado.