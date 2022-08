Gremio de fiscales contra la propuesta de Zubía para designación de casos

El presidente de la Asociación de Fiscales, Willian Rosa, adelantó la postura crítica del gremio sobre una propuesta parlamentaria de su excolega Gustavo Zubía. El hoy diputado colorado planteó en la rendición de cuentas un cambio en la asignación de los casos para la fiscalía, lo que, para Rosa, generará saturación e impunidad.

Zubía pretende que no intervenga más la oficina de Depuración, Priorización y Asignación (DPA) en la distribución de los casos a las fiscalías. Si bien los fiscales toman los casos según su turno (por ejemplo, si hay un homicidio en Montevideo los primeros 10 días del mes lo tomará por defecto la fiscalía de Homicidios de 1o Turno, si ocurre en los segundos 10 días la de 2o Turno y si son los últimos 10 la de 3o Turno), hay otros casos en los que ese sistema no aplica. Entre ellos, cuando se trata de delitos en los que no está claro en qué fecha se cometieron, o son interdepartamentales, etc. En esos casos la DPA, según el criterio de sus funcionarios, decide qué fiscalía deberá investigarlos.

El exfiscal entiende que, para evitar criterios poco transparentes, la distribución de los casos fuera de turno debería ser aleatoria.

Sin embargo, el presidente del gremio de los fiscales cree que esto sería inconveniente porque impediría jerarquizar.

"No voy a concentrarme en el perjuicio para el trabajo de los fiscales, porque sé que a nadie le importa. Quiero que focalicen, sobre todo quienes deciden, en el impacto negativo para el éxito del estado en la persecución penal. Con esta reforma, cuando se haga una denuncia, irá directo a una fiscalía determinada (...) Las fiscalías acumularán miles y miles de casos inabarcables (pues no se puede depurar), sin saber cuál es más importante (pues no se puede priorizar). Adivinen quienes ganan con la saturación de las fiscalías? Sí, los delincuentes. La saturación genera impunidad", valoró Rosa.

Además, Rosa dijo que cree que el diagnóstico de Zubía es correcto, pero que necesita solucionarse limitando la discrecionalidad y planteando objetivos claros. "Es necesario que la ley obligue a la Fiscalía a sistematizar y publicitar esos criterios. Pero no me parece adecuada está solución, aprobada sin analizar cabalmente, la dinámica de funcionamiento de la Fiscalía. Como dice mi viejo 'es peor el remedio que la enfermedad'", cerró.

Cuando ingresó el artículo al proyecto, el diputado señaló que le parecía un paso "básico para la transparencia del sistema" y que no estaba bien que se pudiera "elegir" el fiscal para un caso.

El caso que despertó la polémica