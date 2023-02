Gripe aviar en Uruguay: cómo se contagia y cómo afecta a los humanos

La influenza aviar, más conocida como gripe aviar, que ingresó a Uruguay en febrero es una enfermedad viral exótica de las aves. Tras la aparición de los primeros casos, el gobierno decretó la emergencia sanitaria en todo el país y llamó a tomar los recaudos necesarios, pero para cuidarse hay que entender qué es y qué puede causar este virus.

¿Qué causa la gripe aviar registrada en Uruguay?

La gripe aviar, una enfermedad infecciosa que afecta principalmente a las aves, es causada por un virus de la familia Orthomyxoviridae.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), dependiendo del subtipo del virus, este puede clasificarse como de baja patogenicidad o altamente patógeno.

Cada uno de los tipos presenta diferentes síntomas en los animales, el primero puede "pasar desapercibida" o incluso ser asintomática; mientras que el segundo, principalmente los subtipos H5 y H7 del tipo A, causan una enfermedad grave que generan altas tasas de mortandad en aves.

¿Qué tipo de gripe aviar se encontró en Uruguay?

En Uruguay los primeros casos de gripe aviar se encontraron en cisnes de cuello negro en la Laguna Garzón y tras los análisis del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) se determinó que la cepa es la H5, considerada altamente patógena.

¿Cómo se contagia la gripe aviar?

El virus se introduce en los países principalmente a través de aves silvestres migratorias. La enfermedad se puede transmitir a través de las secreciones de las aves infectadas, por su alimento o agua contaminada. En Uruguay aún no se determina cómo ingresó el virus, pero los primeros animales afectados fueron aves silvestres.

En el caso de los humanos es posible que se de el contagio al estar en contacto directo con animales infectados o muertos por la enfermedad, o con superficies contaminadas por heces de esos animales. El ministro de Ganadería, Fernando Mattos, alertó a la población y llamó a no tocar ningún ave muerta, sea de producción o silvestre.

Camilo dos Santos

El ministro de Ganadería destacó la importancia de no tocar aves muertas.

¿Se transmite por huevos o carne de ave?

No, el consumo de carne de ave o huevos no significa ningún riesgo para la salud ya que la enfermedad no se puede transmitir por esos alimentos.

Mattos destacó que en ese sentido la enfermedad no tendría consecuencias desde el punto de vista comercial, por lo que se espera que no se cierren los mercados a los que accede el sector avícola en función de la presencia de la enfermedad en el país.

¿Qué genera la gripe aviar en las aves?

Esta enfermedad produce la muerte rápida de las aves. Los principales síntomas en ellas son: aparición de plumaje erizado, edema en la cabeza (cabeza hinchada), diarrea, disminución brusca de la postura, producción de huevos deformes con cáscara blanda o delgada, problemas respiratorios, jadeos, tos, conjuntivitis, secreciones oculares y nasales, sinusitis, asfixia, incoordinación, temblores, movimientos oculares y de cabeza, parálisis y convulsiones, según datos del MGAP.

¿Y en los humanos?

Cuando los humanos se contagian con esta enfermedad los síntomas que pueden presentar van desde una infección leve de las vías respiratorias superiores, fiebre y tos. Puede generarse neumonía grave, dificultades agudas para respirar, shock e incluso la muerte.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó que a nivel mundial el número de personas contagiadas con este virus de alta patogenicidad es menor a 10. En conferencia de prensa, el ministro de Ganadería destacó que en 2022 se registraron solo dos casos en América, uno en Estados Unidos y otro en Ecuador.

¿Qué hacer ante la sospecha de la enfermedad?

Ante cualquier sospecha de la aparición de la enfermedad, ya sea por la muerte de los animales o por síntomas, es importante comunicarse con el MGAP. Para registrar estos casos, el MGAP puso a disposición el mail avesnotificaciones@mgap.gub.uy. Además se puede notificar a las direcciones departamentales del ministerio.

El MGAP alertó a los productores a extremar los cuidados en predios de producción avícola.

¿Qué pasa si aparece el virus en un predio productivo?

Daniel Pereyra, directivo en la Cooperativa Nacional de la Asociación de Façoneros de Pollos Unidos (Conafpu), informó a El Observador que “no hay ningún riesgo, si en una granja llegaran a aparecer casos, de inmediato eso se reporta, las autoridades y profesionales del ministerio actúan enseguida, se interdicta ese predio y se procede a un sacrificio controlado”.

¿Qué pasa si se sacrifican los animales de producción?

Sí, el virus, que provoca la muerte de aves, puede atentar contra el desarrollo económico del sector avícola. En caso de que la enfermedad se propagara por predios productivos los problemas serían mayores para los productores de huevos, ya que desde que se recibe al pollito hasta que comienza con la postura pasas seis meses. Por otro lado, el ciclo productivo de los pollos con destino a carne es de 45 días.

Pereyra explicó que en caso de que se deba dar un sacrificio de animales de producción, los productores serán asistidos con un fondo de indemnización previsto por el MGAP.

¿Qué decidió el gobierno tras la aparición de la gripe aviar?

El gobierno decretó la emergencia sanitaria e instaló en Maldonado, cerca de donde se registraron los primeros casos, un centro logístico para que técnicos del MGAP y las direcciones departamentales de Maldonado y Rocha trabajen en conjunto. Además, se delimitó un área de 5km a la redonda de donde se encontraron los primeros contagios para analizar la posible aparición de nuevos casos.

También se decidió suspender las ferias, remates, exposiciones y eventos que vinculen animales de la especie aviar.

¿Qué se le recomendó a los productores?

Desde el MGAP se recomendó extremar las medidas de bioseguridad en las granjas, lo que implica restringir el ingreso de personas y vehículos a los establecimientos, desinfectar las instalaciones, vehículos y materiales de trabajo, utilizar ropa exclusiva para trabajar con las aves y evitar que las aves domésticas compartan fuentes de agua con aves silvestres.

Las aves de traspatio y las que compongan el sistema productivo Free Range deberán alojarse en instalaciones cerradas y techadas para evitar el contacto con aves silvestres.