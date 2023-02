Gripe aviar: lo que hay que saber de los contagios y el consumo de carne y huevo

La gripe aviar (influenza aviar) llegó a Uruguay y autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) llamaron a tomar precauciones para evitar contagios. La enfermedad, que no tiene cura, es letal para los animales y es contagiosa para los humanos, no se puede transmitir por el consumo de carne de ave ni de huevos, destacó el ministro Fernando Mattos.

Según dijo, la enfermedad no tiene consecuencias desde el punto de vista comercial. "No se cierran los mercados en función de la presencia de la enfermedad en el país", justamente porque la carne y los huevos no se ven afectados por el virus.

Tras detectar cinco casos de esta enfermedad en cisnes de cuello negro que fueron encontrados muertos en la Laguna Garzón, el gobierno decidió decretar emergencia sanitaria en todo el país.

Los animales fueron encontrados por un guarda parques del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y ahora el MGAP junto al Ministerio de Ambiente delimitaron un área de 5 kilómetros para realizar controles más exhaustivos y ver si hay más casos.

Inés Guimaraens

Autoridades del ministerio realizaron una conferencia de prensa y llamaron a extremar cuidados.

Gripe aviar en humanos

El ministro Mattos comentó que, si bien los humanos se pueden contagiar de gripe aviar, esto no es muy frecuente si se toman los recaudos necesarios. Según dijo, se han dado muy pocos casos en los que humanos se contagien de aves, solo dos fueron registrados en América, uno en Estados Unidos y otro en Ecuador, en 2022.

"Tiene que haber un contacto muy estrecho entre las aves enfermas y los humanos para que esto se de", explicó.

El MGAP trabaja en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, aseguró.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los síntomas de esta enfermedad en humanos pueden ir desde una infección leve en las vías respiratorias, con fiebre y tos, hasta neumonía grave. También puede haber dificultad para respirar, shock e incluso la muerte.

Para evitar contagiarse de esta enfermedad es necesario utilizar equipos de protección, como por ejemplo guantes, vestimenta especial o tapabocas al momento de manipular aves enfermas o muertas.

El ministro llamó a la población a no tocar animales silvestres que se encuentren muertas, ante la posibilidad de que hayan muerto por esta causa.

Una vez se encuentre un caso o la sospecha del mismo por síntomas en los animales, se deberá dar aviso al MGAP a través del correo avesnotificaciones@mgap.gub.uy o a las oficinas zonales del ministerio. Desde la cartera se alertó a productores y veterinarios a estar atentos a los síntomas o casos sospechosos.

Enfermedad exótica

Esta enfermedad es exótica y tiene una alta transmisión por aves silvestres, por eso, autoridades del ministerio dijeron que es importante que productores y quienes tengan aves traspatio tomen los recaudos necesarios para evitar contagios.

Las aves de traspatio y las que compongan el sistema productivo Free Range deberán alojarse en instalaciones cerradas y techadas para evitar el contacto con aves silvestres.

Las mallas anti pájaros deberán colocarse en los laterales de los galpones y en los portones. Además, es importante evitar que las aves domésticas compartan fuentes de agua con aves silvestres.

Desde la División de Sanidad Animal de la Dirección General de Servicios Ganaderos se recomendó extremar las medidas de bioseguridad en las granjas; restringir el ingreso de personas y vehículos a los establecimientos y mantener un registro de visitas; limpiar y desinfectar materiales de trabajo, vehículos e instalaciones; colocar dispositivos de desinfección a la entrada de los establecimientos; usar ropa exclusiva para trabajar con las aves y evitar que las aves domésticas compartan fuentes de agua con aves silvestres.

El director de la Granja, Nicolás Chiesa, confirmó a El Observador que el MGAP intensificará los controles en campos ante la sospecha de la presencia de la enfermedad.

La gripe aviar genera grandes pérdidas económicas en el sector avícola porque produce la muerte de animales.

Cómo detectar la enfermedad

Según explicó Virginia Russi, directora de la División Animal del MGAP, los productores pueden constatar posibles casos cuando ven aves muertas o deprimidas, con signos respiratorios, nerviosos o digestivos.



Esta enfermedad presenta síntomas como muerte rápida de las aves, plumaje erizado, edema en la cabeza (cabeza hinchada), diarrea, disminución brusca de la postura, producción de huevos deformes con cáscara blanda o delgada, problemas respiratorios, jadeos, tos, conjuntivitis, secreciones oculares y nasales, sinusitis, asfixia, incoordinación, temblores, movimientos oculares y de cabeza, parálisis y convulsiones, según datos del MGAP.

Hasta el momento se descarta que la enfermedad sea contagiosa para otros animales que no sean de la especie.

Actualmente hay países que utilizan vacunas para evitar los contagios, aunque Uruguay todavía no. En conferencia de prensa el ministro Mattos aseguró que es posible que, al igual que pasó con la pandemia de coronavirus, en el futuro se trabaje con vacunas.

No fue sorpresa

"Esto no fue sorpresa, era esperado que pasara", dijo Mattos. Recientemente se encontraron varios casos de gripe aviar en la región, según explicó, los contagios comenzaron en Norteamérica y "fueron bajando" a Sudamérica desde el año pasado. A finales de 2022 el MGAP había alertado a productores por esta enfermedad.

En el marco de la emergencia sanitaria decretada, el gobierno decidió suspender las ferias, remates, exposiciones y eventos que vinculen animales de la especie aviar.

Inés Guimaraens

El MGAP monitorea la situación para controlar posibles contagios de aves silvestres a aves domésticas y de producción.