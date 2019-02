Grupo de Lima descartó "uso de la fuerza" y volvió a pedirle a Maduro que deje el poder

Después de los enfrentamientos del sábado en las fronteras venezolanas con Colombia y con Brasil, de los que resultaron al menos cuatro muertos y unos 300 heridos, el líder opositor Juan Guaidó anunció que estaba obligado a plantear a la comunidad internacional la necesidad de tener "todas las opciones abiertas" para liberar a Venezuela del régimen de Nicolás Maduro.

A la misma vez, el secretario de Estado de Estados Unidos aseguró que todas las posibilidades estaban sobre la mesa y que incluso no se descartaba la opción militar.

Con esas decisiones tomadas este lunes Guaidó se reunió con el Grupo de Lima y con el vicepresidente de los Estados Unidos. Pero mientras transcurría la reunión, comenzaron a aparecer posturas de varios países, grupos u organizaciones que se oponían a una intervención.

La Unión Europea, por ejemplo, reiteró su llamado a evitar una "intervención militar" en Venezuela. "Necesitamos una solución pacífica, política y democrática a la crisis. Esto excluye la violencia", agregó la vocera de Federica Mogherini, jefa de la diplomacia europea.

A su vez, tanto México como Bolivia, Perú y Costa Rica fueron en la misma línea. Nada de intervención militar estadounidense.

Es que la decisión no es sencilla. Una intervención militar puede tener un enorme costo en vidas humanas si el chavismo intenta impedirlo. Y por otro lado dejaría al régimen como víctima de la situación, cuando lo que considera la oposición y los países aliados es que es el principal responsable de la crisis humanitaria que atraviesa el país.

A la salida del encuentro del Grupo de Lima (integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía) hubo pronunciamientos por parte de todos los países. Todos repudiaron lo ocurrido en la frontera y todos cuestionaron a Maduro. Y también advirtieron que estrecharían el cerco contra Maduro.

Sin embargo, el Grupo de Lima reiteró este lunes "su convicción de que la transición a la democracia debe ser conducida por los propios venezolanos pacíficamente y en el marco de la Constitución y el derecho internacional, apoyada por medios políticos y diplomáticos, sin uso de la fuerza".

El grupo político insiste además en pedirle a Maduro que abandone el poder. Por otra parte, el Grupo de Lima le solicitó a la Corte Penal Internacional que tome en consideración "la grave situación humanitaria en Venezuela, la violencia criminal del régimen de Maduro en contra de la población civil y la denegación del acceso a la asistencia internacional, que constituyen un crimen de lesa humanidad", según la declaración leída por el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, al término de la reunión en Bogotá.

Del lado de los que no quieren la intervención también apareció Brasil, en la voz de su vicepresidente, Hamilton Mourao. "Brasil cree firmemente que es posible devolver Venezuela al concierto democrático de las Américas sin cualquier medida extrema que nos confunda con aquellas naciones que fueron juzgadas por la historia como agresores, invasores y violadores de las soberanías nacionales".

Para Estados Unidos, que no forma parte del Grupo de Lima pero que ha estado alineado con este colectivo, "todas las opciones" siguen estando arriba de la mesa.

"Esperamos una transición pacífica hacia la democracia. Pero el presidente (Donald) Trump lo ha dejado claro: todas las opciones están sobre la mesa", dijo el vicepresidente Mike Pence durante su intervención. "Estamos con usted 100%", le dijo a Guaidó.

Guaidó insiste y asegura que es momento de "considerar los niveles más altos de presión y acción".

"Ahora mismo hay millones de venezolanos en peligro de muerte. Soy presidente interino de un país que muere de hambre y está secuestrado por criminales. Es momento de escalar la preocupación", dijo Guaidó en su cuenta de Twitter.

Ahora mismo hay millones de venezolanos en peligro de muerte. Soy Presidente Interino de un país que muere de hambre y está secuestrado por criminales. Es momento de escalar la preocupación y considerar los niveles más altos de presión y acción.#GrupoDeLima — Juan Guaidó (@jguaido) February 25, 2019

Millones de venezolanos, sometidos a la peor hiperinflación en toda la historia de la región, y cuyas vidas no valen nada para los usurpadores del poder, no esperan menos.



No esperan menos de mí, no esperan menos de ustedes. Así que no les demos menos de lo que ellos merecen. — Juan Guaidó (@jguaido) February 25, 2019

Agregó que "millones de venezolanos sometidos a la peor hiperinflación en toda la historia de la región, y cuyas vidas no valen nada para los usurpadores del poder, no esperan menos. No esperan menos de mi, no esperan menos de ustedes. Así que no les demos menos de lo que ellos merecen", concluyó.

Con lo ocurrido el sábado "se configuró un escenario donde podría haber una intervención de fuerza", señaló a la AFP Laura Gil, politóloga internacionalista.

Según la experta, la oposición venezolana se anotaba un triunfo si lograba pasar la ayuda, pero "ganaba todavía más si Maduro incrementaba la represión, como lo hizo". Así, la salida a la crisis empieza a girar en torno al discurso "de que aquí la única manera es el uso de la fuerza".

Reunión urgente

En tanto, Estados Unidos convocó a una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Venezuela, tras la represión violenta de manifestantes el fin de semana durante el intento de ingreso de ayuda humanitaria.

La reunión del Consejo, prevista en principio para este martes, será abierta, indicaron diplomáticos. En el Consejo de Seguridad de la ONU aguardan discusión dos proyectos de resolución sobre Venezuela presentados a inicios de febrero, uno por Estados Unidos y otro por Rusia.

El proyecto estadounidense llama a facilitar una ayuda humanitaria internacional y a organizar elecciones presidenciales en Venezuela.

El de Rusia denuncia las amenazas de uso de la fuerza contra el gobierno de Maduro, pero no dispone de los nueve votos necesarios para ser adoptado.

En Washington, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció en paralelo sanciones contra cuatro gobernadores de estados venezolanos afines al gobierno de Maduro por obstaculizar la entrega de ayuda.

¿Cómo volverá Guaidó?

El pasado sábado, y pese a una prohibición judicial de salir del país, Juan Guaidó logró cruzar a Colombia. Sin embargo, nadie sabe con certeza si podrá, o cómo podrá volver a su país.

La oposición venezolana dijo este domingo que "no está previsto que haya un presidente en el exilio", en referencia al viaje de Guaidó y a su decisión de volver.

"No está previsto un presidente en el exilio, no está previsto un gobierno republicano como el español en la dictadura de (Francisco) Franco, Guaidó no corre, a Guaidó lo amenazaron de que él no podía salir del país porque lo iban a meter preso, Guaidó va a volver a entrar", dijo el diputado Miguel Pizarro en rueda de prensa.

Hasta la tarde de este lunes las autoridades venezolanas no se habían pronunciado sobre posibles acciones judiciales ante la salida de Guaidó del país, a quien también le congelaron las cuentas y le prohibieron enajenar y gravar bienes.