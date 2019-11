Gutiérrez y el Paladino: "Me hubiera gustado que fuera en una cancha más linda"

Tras ganarle este jueves a Fénix en el cierre de la 10ª fecha del Torneo Clausura, Álvaro Gutiérrez ya piensa en la visita a Progreso en el Paladino, un partido clave por el certamen ya que ambos lideran con 24 puntos.

"Los partidos hay que jugarlos, me hubiera gustado que fuera en una cancha más linda, el terreno de juego no está en mal estado; perdimos más de local que afuera también, será un partido que habrá que jugarlo", dijo el entrenador de Nacional en conferencia de prensa.

Gutiérrez fue consultado sobre si las fortalezas que mostró el equipo a partir de que en el clásico del Intermedio pasó a jugar con un 4-1-4-1 empezaron a ser maniatadas por los rivales: "Una vez que jugás dos o tres partidos te empiezan a saltear las líneas para que los volantes de recuperación nuestros que recuperan arriba no tengan la funcionalidad que tenían antes. Fénix no se preocupó por sacar la pelota de atrás jugada sino de pegarle en largo a los tres puntas, es una manera de entender el juego, no es criticable, por eso hoy no jugamos 4-1-4-1 sino 4-2-3-1".

"Fénix utiliza un sistema atípico para el 90% de los equipos uruguayos, siempre te deja tres arriba. Eso tiene como ventaja manejar la pelota más tranquilo en la mitad de la cancha, pero como desventaja que si no concretás en una salida rápida de contragolpe te pueden comoplicar y además te lleva a cambiar ataque por ataque", analizó el entrenador tricolor.

Leo Carreño

¿Por qué quedó afuera Brian Ocampo? "Hoy entró Seba Fernández e hizo un gol, (Pablo) García está en buen nivel, también Thiago Vecino y los dos estuvieron en el banco. Hoy le tocó a no estar a Brian, pero capaz que en la otra fecha le toca a otro. Seba hizo tres goles en la semana y me estoy guiando por eso, hay varios jugadores peleando por su lugar, no es por nada en especial".

Sobre la salida de Matías Zunino expresó: "Mati se empezó a cansar, venía de no jugar dos partidos, es muy temperamental y no se mide en los esfuerzos, veremos cómo evoluciona.

Leo Carreño

Finalmente Gutiérrez fue consultado por la acción de Gonzalo Bergessio contra Yeferson Quintana del domingo pasado en el Parque donde cortó al rival en la cabeza de un codazo y dijo: "Todo se magnifica, jugadas de esas en los partidos hay muchas, lamentablemente no todas tienen esa trascendencia. No fue una jugada de mala leche, hay contacto y cuando va a cabecear se tiene que cubrir por cualquier cabezazo hacia atrás del defensor o porque el rival abre brazos, fue fortuito. Por el revuelo que se armó simplemente le dije que tuviera cuidado".