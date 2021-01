Había muerto, luego no, y ahora sí: la increíble partida de la "chica Bond" Tanya Roberts

La actriz Tanya Roberts, conocida por su papel en la película En la mira de los asesinos del agente secreto James Bond, murió. Ahora sí, aunque el lunes de mañana su representante informó a la prensa su deceso y luego tuvo que desdecirse porque seguía viva. Su novio se enteró de que aún tenía vida en medio de una entrevista televisiva. Un final increíble.

La historia de la confusión es la siguiente: Roberts estaba internada en un hospital de Los Ángeles desde el 24 de diciembre, tras desmayarse mientras paseaba a sus perros; el domingo, su novio, Lance O’Brien, fue a visitarla al hospital y la vio inmóvil; pensó que había muerto, y habló con su representante, Mike Pingel, para que anunciara el deceso; en realidad, el domingo no había fallecido, simplemente estaba durmiendo.

El lunes, mientras O’Brien daba una entrevista de forma virtual al programa Inside Edition de la cadena estadounidense CBS, sonó el teléfono de su casa. Era del hospital, para decirle que no había muerto. “¿Ahora me decís que está viva?”, preguntó a quien le hablaba del otro lado del tubo. “¡Oh, gracias al Señor, gracias a Dios!", continuó. Cuando el periodista le preguntó qué era lo que estaba ocurriendo, él respondió: "El hospital me está diciendo que está viva. Me llamaron del CTI". Y rompió en llanto.

Pingel, el mismo que anunciara de forma pública y errónea la muerte de la actriz, y que luego fuera el encargado de la corrección en diversos medios estadounidenses, fue quien comunicó el deceso oficial, así como la causa del deceso: ocurrió el lunes a la noche y fue una infección que comenzó en su tracto urinario y que luego se extendió a uno de sus riñones, al hígado, a la vesícula biliar y al torrente sanguíneo. Roberts tenía 65 años.

Nacida como Victoria Leigh Blum en el Bronx, Nueva York, en 1955, Roberts hizo algunos trabajos de modelaje y comerciales antes de obtener su gran oportunidad como actriz ya pasados los 20 años.

Roberts fue conocida por su papel como la geóloga Stacey Sutton en la película de James Bond En la mira de los asesinos, que protagonizó Roger Moore, en su última encarnación del agente 007.

Además de esa película protagonizó otras como Invasión Junk, una fantasía de 1982, y Sheena: Reina de la Selva, una versión femenina de Tarzán que fue nominada a cinco Premios Golden Raspberry (parodia de los Óscar que premia lo peor del cine estadounidense), pero que con el tiempo se ha transformado en un filme de culto.

En la actualidad es probablemente más conocida por su papel en la serie cómica de televisión That's '70s show –protagonizada por Mila Kunis y Ashton Kutcher–, donde hizo el papel de Midge Pinciotti, la no muy inteligente madre de Donna, interpretada por Laura Prepon.

También fue parte del elenco de la serie Los ángeles de Charlie, con un papel principal durante la última temporada, el de la agente Julie Rogers.

