Hackers cuentan detalles del ataque a Twitter

"Trabajo en twitter / no le enseñes esto a nadie / en serio". Esta es una captura de pantalla de una conversación compartida con el diario estadounidense The New York Times sobre un plan para hackear Twitter, cometido la semana pasada y dirigido a políticos y empresarios famosos.

El plan comenzó en la noche del martes 14 de julio con un mensaje incitador entre dos hackers en Discord, una plataforma de mensajería en línea.

Uno de ellos demostró que podía controlar valiosas cuentas de Twitter.

El hacker que recibió ese mensaje, cuyo nombre de usuario era "lol", concluyó que Kirk no trabajaba para Twitter porque estaba demasiado dispuesto a hacerle daño a la empresa, pero si tenía acceso a las herramientas más delicadas de Twitter. Eso le permitía controlar casi cualquier cuenta de la popular red social, cuenta el periódico estadounidense.

Si bien se ha avanzado en la investigación, sigue siendo un misterio los detalles básicos de quiénes fueron los responsables y cómo lo hicieron. las autoridades aún están en sus primeras etapas.

Cuatro personas que participaron del plan hablaron con este diario y compartieron algunas de las capturas en las horas que llevaron adelante el plan.

Según dijeron, el ataque no fue obra de un país como de Rusia ni de un grupo demasiado sofisticado de hackers. Los resopnsables fueron jóvenes que se conocieron por sus ganas de tener nombres de usuarios básicos o inusuales. Por ejemplo, @y o @6.

Las cuatro personas estuvieron vinculadas con el hackeo al ver que sus cuentas de redes sociales y criptomonedas coincidían con las involucradas en el acontecimiento del 15 de julio. Los individuos corroboraron su involucramiento en este hackeo con sus registros de esas conversaciones.

Según una investigaciones de las transacciones de Bitcoin que hizo el diario, con la ayuda de la empresa Chainalysis, uno de los principales involucrados fue Kirk: recibió y retiró dinero de la misma dirección de Bitcoin a lo largo del día.

De todas formas, la identidad y motivación de Kirk aún sigue siendo un misterio, por lo que no se sabe si compartía el acceso a su cuenta de Twitter con alguien más.

El hacker "lol" y otra persona, de nombre de usuario "ever so anxious", dijeron que querían hablar de su trabajo con Kirk para demostrar que solo habían facilitado compras y adquisiciones de direcciones de Twitter menos conocidas. Dijeron que no habían seguido trabajando con Kirk cuando comenzó ataques de más alto perfil sobre las 15.30.

“Solo quería contarles mi historia porque creo que podrían aclarar algunas cosas sobre mí y ever so anxious”, dijo “lol”.

Se sabe muy poco sobre las verdaderas identidad. El usuario "lol" no contó su verdadera identidad en el mundo real, pero dijo que vivía en la Costa Oeste y que tenía más de 20 años. "Ever so anxious" aseguró tener 19 años y vivir al sur de Inglaterra con su madre.