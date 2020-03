Heber: "Acá no importa quién haga las rutas, acá importa que se hagan"

Después de 35 años de actividad parlamentaria ininterrumpida Luis Alberto Heber asumió este lunes como ministro de Transporte y Obras Públicas (MTOP), en una sala colmada y calurosa que incluso hizo que legisladores nacionalistas como Juan Sartori y Jorge Gandini, desistieran de quedarse a presenciar el acto protocolar. Sí estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Representantes, Martín Lema y quién asumió en lugar de Heber en el Senado Gustavo Penadés.

El actual ministro realizó un breve discurso de unos diez minutos en el que recordó en primera instancia a su padre Mario Heber: “Quería ser ministro y eso después me entusiasmo a mí”, dijo. Heber también hizo mención a Jaime Trobo, del que dijo estaría en primera fila sentado y lo consideró su “querido amigo”.

Una buena parte de su discurso la dedicó a los funcionarios de la cartera. “Este ministerio no puede funcionar si no es con la colaboración de sus funcionarios y estoy seguro de que voy a contar con el concurso de todos. No estamos contra el Estado, sino a favor del Estado eficiente que cumple con su labor”, sostuvo.

Luego, el jerarca señaló que “hay muchos funcionarios públicos que trabajan mucho y por unos pocos que no lo hacen se desprestigia la tarea de la función pública”.

Sin embargo, Heber aclaró de entrada que el MTOP ya cuenta con 2.800 funcionarios y “deberá de ponerlos al servicio de la causa nacional” . Aádió que no habrá la necesidad de tomar más gente, “porque el país no precisa y no puede darse el lujo”.

“Creemos que tenemos un material humano muy importante para convertir a este ministerio en el mejor del Poder Ejecutivo en cuanto a eficiencia”, expresó.

Adelantó que se van a hacer varias auditorías, con algunas en lo que refiere al puerto que ya están en proceso. “Creo que hay inversiones que se han hecho que no comporta y no se justifica el monto”, aseguró en referencia al puerto pesquero de Capurro que consideró “muy caro”.

“Hay que dar respuestas a un país que está precisando de obras. Hay un atraso en infraestructura del cual nos vamos a hacer cargo, como dice el señor presidente”, expuso.

Por otra parte, Heber agradeció “enormemente” al sector privado y aclaró que veía muchas caras conocidas presentes.

“Tanto se habla de lo público y lo privado, cuando lo público y lo privado es permanente. Yo no estoy en contra del sector privado. Nos tienen que dar una mano, tienen que arriesgar, como arriesga el país y su pueblo con los impuestos cuando nos embarcamos en áreas de infraestructura. Acá no importa quién haga las rutas, acá importa que se hagan”, afirmó.

Posteriormente, Heber subió el tono de su oratoria para subrayar que “la gestión va a ser transparente”.

“Lamentablemente en el cono sur de América los casos de corrupción se han dado básicamente en las obras de infraestructura. Nosotros no vamos a admitir ninguna actitud que pueda llevar al desvío de una conducta que manche a un gobierno del Partido Nacional. ¡Y miren que corrupto es aquel que acepta plata como aquel que la da!”, enfatizó el ministro.

Finalmente, dijo que en principio parte del plan estratégico a seguir es auditar el estado “verdadero” de las rutas y apoyar al puerto.

“El puerto es clave para Uruguay y tiene que competir regionalmente. Nuestra historia es la lucha de puertos, el Uruguay nace por la lucha de puertos. La inversión en el puerto es la mayor creación y respaldo de la soberanía nacional”, finalizó Heber.

En tanto, previo a la oratoria del ministro, el subsecretario de la cartera, Juan José Olaizola, aseguró que el objetivo de la administración durante los próximos cinco años es "apuntalar y desarrollar el Uruguay como centro de desarrollo regional”. El director de Arquitectura nombrado es Santiago Borsari (Partido Nacional) y de Transporte por Carretera Carlos Flores (Partido Colorado).