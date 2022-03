Heber dijo que su comentario en un acto con fuegos artificiales fue “muy desafortunado” y pidió disculpas

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, pidió disculpas por sus dichos en un acto de campaña por el No a la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) en el que se escucharon fuegos artificiales. El jerarca había mencionado que los ruidos eran similares a la situación que se vive en algunos barrios, en referencia a disparos de arma de fuego. Este jueves digo que el comentario fue “muy desafortunado”.

“Pudo haber sido malinterpretado” o “se utilizó de mala forma”, reconoció el jerarca este jueves en una rueda de prensa.

“Yo realmente no quiero que se interprete esto como que me tomo en broma situaciones que son muy difíciles para muchos uruguayos y sobre todo para la policía, que enfrenta la delincuencia todos los días y que arriesga su vida”, dijo el ministro.

Añadió: “No fueron correctas, fueron desafortunadas mis palabras (...) Si eso fue mal interpretado pido las disculpas del caso”. Señaló que el “propósito” fue “simplemente calmar un poco los ánimos”.

Dirigentes del Partido Nacional que participaron de ese acto por el No también hicieron algunos comentarios sobre la similitud entre el sonido de los fuegos artificiales y las bombas, "No tiren bombas (...) Me confunden, porque así están algunos barrios", dijo Heber entonces.

El acto tuvo lugar en el Intercambiador Belloni de la Curva de Maroñas, en Montevideo.