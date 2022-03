Heber en un acto con fuegos artificiales: "No tiren bombas; me confunden, porque así están algunos barrios"

"No tiren bombas", dijo el ministro del Interior, Luis Alberto Heber tras escuchar fuegos artificiales en un acto por el No para referéndum sobre la Ley de Urgente Consideración (LUC). "Me confunden, porque así están algunos barrios", bromeó Heber.

Dirigentes del Partido Nacional, incluido el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, la presidenta de la departamental de Montevideo Laura Raffo, y el ministro Heber, participaron de un acto en el Intercambiador Belloni de la Curva de Maroñas, en apoyo al No para el referéndum contra la LUC del próximo 27 de marzo; según consignó Telemundo. Cuando Heber empezaba su exposición, se escucharon fuegos artificiales y Delgado le comentó entre risas: "no tiren bombas". Heber repitió la frase del secretario de Presidencia y después de que Raffo le asegurara "no son disparos, Heber", el ministro bromeó: "me confunden, porque así están algunos barrios" El "chiste" de Heber al escuchar ruido de fuegos artificiales en un acto: "Me confunden, porque así están algunos barrios"https://t.co/5eYFB4VKCr pic.twitter.com/I8HfFHqNuF — Telemundo (@TelemundoUY) March 16, 2022