Heber: "Me parece absurdo" destituir a jefe de Policía de Maldonado, como pide el sindicato

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, manifestó este lunes tener diferencias con la visión del sindicato de Policía de Maldonado acerca del caso del coordinador de la Jefatura, Fernando Pereira, imputado por cinco delitos de corrupción, y dijo que no entiende el pedido del gremio, que exige la renuncia del jefe departamental, Julio Pioli. Sus afirmaciones se dieron luego de que el sindicato pidiera removerlo de su cargo por considerarlo responsable de designar al jerarca investigado.

Heber señaló que el pedido del gremio no es "generalizado", sino que responde a una situación puntual en la que, entiende, el jefe de Policía fue el "actor principal" para "instrumentar" la investigación y "generar la reserva del caso".

"Hace más de ocho meses que el tema está en investigación. Me parece absurdo que se le pida (la renuncia) a quien, en definitiva, colaboró con la Justicia", dijo a radio Sarandí.

El consejo de Lacalle

Y en ese sentido, profundizó que, tal y como le aconsejó el presidente Luis Lacalle Pou, no está pensando en cambiar a los equipos policiales porque "cuadro que gana, no se cambia". "No estoy pensando en ningún tipo de cambio trascendente, salvo en este caso que sucedió en Maldonado, como cambiar a un jefe de Policía", señaló. Y mencionó cuál fue el consejo del mandatario: "El presidente no me dijo 'no toques a nadie'. Me dijo 'cuadro que gana, cuadro que no se cambia'. Los números que tenemos en el 2020 generaron abatimientos de homicidios en 17%, las rapiñas casi 10%, el hurto casi 19%... Hubo buenos resultados en la planificación de la movilidad de la Policía. En ese sentido, el presidente me dijo (...) 'para mí, esto debe de ser así: cuadro que viene funcionando, viene teniendo excelentes resultados'. Y por lo tanto, no venimos con ánimo de poner a nueva gente que tenga que venir a aprender".

Heber dijo que si analiza el porcentaje de funcionarios que "en cada uno de sus ámbitos actúa con corrupción" las cifras están "muy por debajo" de lo que, observa, se dice. "Claro que siempre me preocupa que aparezca un caso, (...) pero tenemos una muy buena policía. Tenemos que capacitarla mejor y darle la posibilidad de que pueda profesionalizarse aún más", dijo tras reconocer que al llegar al ministerio se encontró con una situación "mucho más compleja" de lo que imaginaba.

"La situación se ha complejizado. El tema de la droga ha tenido una expansión. Tenemos una expansión de los delitos más comunes producto del ingreso –ya masificado– de las drogas. Nos parece correcta la lucha contra el narcotráfico al grano y al micro narcotráfico, a la boca de pasta base", se explayó.

Bajo la premisa de no "cobrar en función de lo que grite la tribuna", el líder de la cartera señaló que antes de remover de un cargo a un policía y trastocar las piezas que dejó armadas su antecesor, Jorge Larrañaga, deberá hablar con los implicados de cada situación.

Ante las consultas por el caso de Santiago González, el director de Convivencia del Ministerio del Interior, que recibió cuestionamientos en las últimas horas luego de un informe publicado por En La Mira, en el que se da cuenta de su supuesto desinterés institucional y malos tratos a compañeros, Heber mencionó que esta semana se reunirá con la coordinadora del programa en cárceles Nada crece, Denisse Legrand, y el director de cárceles, Luis Mendoza, para tratar el tema.

De antemano, dijo que mantuvo una reunión con Juan Miguel Petit y solo tuvo palabras de elogio para González, considerado mano derecha de Larrañaga. "Santiago está cumpliendo una buena labor, es altamente movedizo y está trabajando muy bien a nivel de los barrios. (Tengo) plena satisfacción de su trabajo", agregó.

La "pesada herencia" y la Policía "sorda, ciega y muda"

Con su principal preocupación puesta en el estado de situación del sistema carcelario, el jefe ministerial estimó que los resultados que espera obtener no llegarán en el "corto plazo". "No es a corto plazo que podamos tener resultados", dijo sobre esa situación y matizó que el Ministerio del Interior también debe actuar como uno de Justicia para "rescatar" a quienes optan por la delincuencia. "Tenemos que hacer esa doble labor (...) porque hay situaciones penitenciarias buenas y otras que son espantosas. (...) Es una pesada herencia que hemos tenido de la administración anterior, que no hizo nada para tener nuevos centros de reclusión que pudieran separar el tipo de delito para recuperar a la gente que recién ingresa".

El Ministerio del Interior continúa trabajando en la habilitación para realizar allanamientos nocturnos, aunque la opción políticamente más viable, según evalúan en el oficialismo, recién permitirá su implementación al próximo gobierno luego de un plebiscito en 2024. La semana pasada Heber y el senador Carlos Camy comenzarán una ronda de contactos con todos los partidos políticos para llegar a un eventual plebiscito que discuta la aprobación del proyecto. Sobre ese punto, Heber dijo: "Hay una iniciativa pero yo tengo que ir a hablar con las bancadas. (...) Voy buscando los dos tercios, del Senado y de la Cámara de Diputados, para tener un proyecto de ley que pueda generar la convocatoria a un plebiscito. (...) No miremos el proyecto por quien lo firma", aseguró.

Para profundizar en su idea, el ministro remató con un ejemplo: "Si mañana me dicen desde una casa que están maltratando a una persona, le están pegando y la pueden matar no puedo entrar a evitar ese asesinato. Es una barbaridad. Tengo que esperar al otro día de la mañana cuando seguramente ya la mataron".

Y amplió que, además de tener que invertir en dispositivos tecnológicos para escuchar lo que sucede dentro de esos hogares ante ese tipo de casos, el ministerio deberá cambiar la percepción de la Policía al intervenir. "La policía me dice que está sorda, ciega y muda de noche", remató.