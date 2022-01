Heber: si los partidos de fútbol son para hacer una guerra "se van a suspender"

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, habló este martes en rueda de prensa sobre el asesinato del menor de 17 años que ocurrió este lunes en La Unión. Expresó estar muy preocupado por el crimen y que se está haciendo una investigación sobre el móvil del hecho y su potencial vinculación a los incidentes en la vía blanca de 8 de Octubre del pasado jueves.

Expresó que no se descartará ninguno de los móviles, y que trabajarán en conjunto con Fiscalía con toda su "energía y profesionalismo para determinar los autores". Comentó también que no se dará por sentado que el hecho sea producto de los incidentes en la vía blanca.

Además, informó que no se descarta la suspensión de los clásicos de verano entre Nacional y Peñarol, o la no admisión de público. "Los partidos de fútbol son una fiesta, no una guerra. Si es para hacer una guerra, se van a suspender", expresó el ministro. Añadió que el principal motivo de preocupación por parte del ministerio es que "hay instancias donde se amenaza y genera un clima adverso".

Heber hizo énfasis en la necesidad de parar con esta violencia, y expresó que el hecho de que jóvenes mueran por ser hinchas de un cuadro de fútbol demuestra la "sociedad violenta en la que estamos viviendo".