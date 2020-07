Hidroxicloroquina: el fiasco que recomendaron Trump y Bolsonaro, y que se usó en Uruguay al inicio de la pandemia

La hidroxicloroquina, la droga fetiche del presidente brasileño Jair Bolsonaro para combatir el coronavirus, no tuvo ningún efecto beneficioso contra esa enfermedad en una experiencia con primates realizada por científicos franceses y publicada este miércoles en la prestigiosa revista científica Nature.



En el ensayo –que se realizó con macacos cangrejeros (Macaca fascicularis), un primate asiático– el medicamento fue probado en diversos estadios de la enfermedad y también como preventivo. Asimismo, se midieron sus efectos en solitario y en combinación con el antibiótico azitromicina. En ningún caso demostró ser útil para combatir al covid-19.



“En macacos, probamos diferentes estrategias de tratamiento en comparación con placebo, antes y después de la carga viral máxima, solo o en combinación con azitromicina. Ni la hidroxicloroquina, ni hidroxicloroquina más azitromicina mostraron un efecto significativo sobre los niveles de carga viral en ninguno de los compartimientos probados”, dice el informe científico.



“Cuando el medicamento se usó como profilaxis previa a la exposición, la hidroxicloroquina no confirió protección contra la adquisición de infección”, agrega la publicación científica.



La conclusión es categórica: “Nuestros hallazgos no respaldan el uso de hidroxicloroquina, ya sea sola o en combinación con azitromicina, como tratamiento antiviral para covid-19 en humanos”.



Entre los autores del reporte está el científico uruguayo Andrés Pizzorno, bioquímico y doctor en microbiología e inmunología, que trabaja en el Centro Internacional de Investigación en Infectología de Lyon.



La hidroxicloroquina es una droga derivada de la cloroquina, un medicamento de probada eficacia contra la malaria. Se ha mostrado muy útil para otros males, como el lupus, una enfermedad autoinmune. Sin embargo, en lo que respecta al coronavirus ha estado envuelta en la polémica desde un inicio.