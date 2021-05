Fotografía de protesta: un colectivo recrea clásicos del arte a la luz del covid-19

Un espacio vacío se puede transformar en una infinidad de escenarios para un artista. Mientras una noche fría de mayo cubre con una neblina húmeda la superficie de Palermo, un sótano de Isla de Flores está a punto de convertirse en un espacio onírico entre la realidad y la ficción, un lugar donde de alguna manera el Montevideo pandémico de 2021 se cruzará con un Rembrandt de 1632.

Nueve actores. Un fotógrafo. Todos los dedos apuntan a una reproducción de Lección de anatomía del Dr. Nicolaes Tulp. Discuten, intercambian, observan cada detalle de la imagen donde el anatomista disecciona el cuerpo de un hombre que, después de su muerte, se transformó en el protagonista de uno de los cuadros más famosos de la historia del arte. “Desde el punto de vista fotográfico, no tiene sentido”, comenta el fotógrafo luego de analizar la iluminación de la obra, y explica que en la obra de Rembrandt cada personaje tiene su propia luz.

La tranquilidad de la superficie contrasta con el movimiento en el interior del sótano de paredes grises. Una única fuente de luz ilumina a los artistas que, como si se movieran detrás de bambalinas, se preparan para ponerse en la piel de sus personajes. Detrás de la cámara está Alejandro Persichetti, el fotógrafo, delante los nueve actores y actrices que ocupan sus posiciones.

Teatro de cuna

Persichetti creció en un contexto teatral. Su padre era fotógrafo de teatro y su pareja era actriz del Circular. A los 12 años empezó a frecuentar las tablas y recuerda que lo que más disfrutaba no era el gran estreno sino poder ver los ensayos de las obras; era un espectador privilegiado, de los que pueden ver los hilos de la ilusión y a los ilusionistas. “Lo que más me fascinaba era estar en la cocina del teatro, ver a un director que movía personajes como si fuera un juego de ajedrez”.

La fascinación era mutua, porque el teatro lo acogió como uno de los suyos y nunca salió de ese lugar. Decidió hacer de la fotografía y la dramaturgia su profesión, hace ya 25 años. Pero esa casa ahora está cerrada. Como parte de las medidas que adoptó el gobierno para mitigar el avance de la pandemia de coronavirus, los teatros cerraron sus puertas y tanto los actores, como los que movían los hilos de la ilusión, quedaron sin la posibilidad de trabajar: directores, iluminadores, vestuaristas y maquilladores, escenógrafos y, claro, los fotógrafos.

“Quedé cuasi-preso de mi profesión. En esa cárcel, en esa angustia de estar haciendo otras cosas que me daban dinero pero no satisfacciones, se me ocurre la idea de salir a denunciar y a hacer lo que sé hacer”, recuerda.

Leonardo Carreño

alejandro Persichetti

La mejor forma de poner a prueba cualquier idea debe ser discutirla con un café por medio. Con esa certeza, Persichetti llamó a Ximena Echevarría y Germán Weinberg, directores de Implosivo Artes Escénicas, la escuela y sala que les presta el sótano multifacético, y les explicó cuál era su idea, aunque en ese momento el propio fotógrafo tenía más interrogantes que respuestas.

El colectivo de actores que acogió la propuesta fue Primer Ensayo. Una agrupación de actores y actrices que se conformó en junio de 2020 luego del anuncio de las restricciones de los teatros, y que desde entonces tomaron las calles como un espacio de expresión artística y manifestación mediante intervenciones teatrales.

“Lo tomamos como una intervención artística en una fotografía. Actuar, que es lo que no estamos pudiendo hacer, pero a través de una fotografía. Generamos esta unión”, comenta la actriz e integrante del colectivo Mariana Caballero.

Juego. Esa es la palabra que más repite el fotógrafo al definir el proyecto. Casi como un conducto lúdico y terapéutico, Persichetti acudió al arte para desahogar su angustia. Militancia, quizá sea la segunda. Es claro que el proyecto es una respuesta política de un grupo de artistas ante la situación de la cultura y las noticias semanales.

La idea de Uruguay: ensayo pandémico es concreta. Resignificar las obras de grandes artistas plásticos con un código contemporáneo. “Queríamos jugar con la fotografía como foto de teatro, que fuera un lugar onírico y que ese lugar que estuviera inserto en el Montevideo de hoy”, explica el fotógrafo, y sostiene que desde el colectivo buscan ofrecer una alternativa a las fotografías de prensa, y aunque destaca el trabajo de los colegas de los medios, propone una alternativa desde el arte. “Metimos a la actuación y a la fotografía en un producto artístico”.

Integrantes del colectivo Primer Ensayo: Germán Weinberg ,Ximena Echevarría, Apa Angeloni, Mariana Caballero, Nicolás Muñoz, Leidy Laura Sosa, Alejandra García, Matilde Leyba, Joaquín Bacci, Gastón Silva, Toia Cestau, Agustín Romano, Romina Grassi, Bruno Acevedo, Mavi Parada, Laura Silvera, Inés Nuñez.

Del lienzo a la opinión pública

Hay pinturas que están incorporadas en la memoria de la sociedad. Un episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires, la obra de Juan Manuel Blanes de 1871, es una de las más recordadas por los uruguayos y una de las creaciones más emblemáticas de las artes plásticas. Paseo por excelencia de las escuelas montevideanas, la obra de Blanes se exhibe en la colección permanente del Museo de Artes Visuales y evoca la presencia de la muerte en medio de otra epidemia. Para el fotógrafo era la recreación más evidente: “nos metimos con el pintor de la patria y nos pusimos a jugar en un rol político. Esto es una nueva manera de militar, ya que no podemos salir a la calle a quejarnos”.

Alejandro Persichetti

#1: "La fiebre amarilla"

Las fotografías se publican cada domingo a las 20 en las redes del colectivo y sus integrantes junto a un texto que ayuda a construir el relato. “¿Qué nos devuelve un espejo? La realidad que queremos, buscando el mejor perfil. Actuar y fotografiar interpelan la mirada del espectador. A falta de espectadores en las plateas, salimos a interpretar nuestra dura realidad”, escribió el colectivo junto a la fotografía, que fue visitada 180 mil veces sólo en la cuenta de Twitter del fotógrafo. “Miraba los números y me sobraban tres ceros. Me reía solo en casa y no entendía por qué”, recuerda.

Las siguientes fotografías abordaron diferentes problemáticas sociales. Los artistas decidieron hacer una adaptación de Los comedores de patatas de Vincent Van Gogh, para expresarse sobre el hambre.

Alejandro Persichetti

#2: "Comedores de papas"

La siguiente fue Los fusilamientos de la Moncloa de Francisco de Goya, donde los medios de prensa pasaron a ocupar un lugar central cuando los artistas quisieron poner el foco sobre el rol de la prensa en la cobertura de la pandemia, en una semana en la que circularon rumores sobre la desvinculación del coordinador del informativo de Canal 10 y las críticas en torno a un informe de la cadena CNN sobre la situación de los CTI en Uruguay.

Alejandro Persichetti

#3: "Los fusilados"

Con New York Movie, obra de Edward Hopper de 1939, abordaron directamente la problemática de la cultura. Bajo el titulo Teatro en Montevideo el colectivo ubicó a una acomodadora de teatro en soledad. “Uruguay prohíbe los espectáculos artísticos. ¿Somos un peligro? ¿Es el arte y la cultura una nueva pandemia?”, se pregunta el colectivo de artistas en el texto que acompaña la fotografía.

Alejandro Persichetti

#4: “New York Movie”

La clave está, según el creador, en elegir una obra que despierte algún tipo de curiosidad en el público, que recuerde o que lo motive a buscar la referencia. Y a su vez, que pueda llevarse a cabo dentro de las posibilidades del colectivo.

#5: “La lección de anatomía”

“Eso es. Perfecto”. Persichetti sostiene con su mano izquierda la imagen de referencia mientras mira por el visor de su cámara. Mira una, dos, tres veces. Vuelve a observar la imagen y se acerca a los actores, corrige la posición de los rostros, las manos y las miradas. Vuelve a poner el ojo en el visor. Se mueve en el espacio como aquellos directores de teatro que observaba en su infancia hasta que está conforme con la representación. En ese instante aprieta tres veces el disparador. Lo tiene. Los artistas aplauden. “Tanto lío de armar para dos segundos de disparar”, bromea él.

Leonardo Carreño

El colectivo Primer Ensayo y el fotógrafo Alejandro Persichetti reinterpretan clásicos del arte

¿Por qué Rembrandt? Persichetti argumenta que el colectivo decidió que era necesario volver a hablar sobre la muerte en el contexto de la pandemia. Sobre la muerte y la mirada de la sociedad sobre ella. “Es un tema que a la gente le importa y noticia a noticia sigue pasando y semana a semana la gente viene con bronca. Lo que se le dice al presidente, de alguna manera, es 'hacé algo', no sabemos qué, pero 'hacé algo'”, sostiene.

El colectivo suele incorporar la figura del presidente de la República en sus representaciones. Lo involucra directamente en las imágenes y lo incorpora como un personaje más en la escena. En este caso, el actor Federico Sánchez Toniotti es el encargado de poner el cuerpo que envuelve la banda presidencial, el pelo engominado hacia atrás y la mirada detenida en quien señala al cuerpo tendido en la mesa del centro: un militar. La decisión no es arbitraria. Ninguna decisión en la composición es arbitraria. En este caso los artistas decidieron incorporar otra noticia de la semana, relacionada a la búsqueda de los detenidos desaparecidos.

Leonardo Carreño

El colectivo discute y produce una fotografía nueva cada semana

El 11 de mayo el Ministerio de Defensa entregó a Fiscalía de la Nación y la Institución Nacional de Derechos Humanos material de los organismos de Inteligencia militar encontrados en un batallón de Artillería. La organización de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos declaró luego que, aunque puedan ser relevantes para la Justicia, los archivos no tienen información “relevante” para la búsqueda de desaparecidos. Por este motivo el colectivo de artistas decidió incorporar la figura de un funcionario militar que señala el cuerpo que todos miran en el centro de la imagen. “Hay un militar que lo señala y hasta que ese militar no hable no se van a encontrar los detenidos desaparecidos. El libro que está adelante, que podría ser un libro de anatomía, ahora pasan a ser los documentos”, sostiene Persichetti.

Los cirujanos que pintó el artista europeo son reemplazados en la versión del colectivo por diferentes integrantes de la sociedad, incluyendo una médica, una maestra, algunos trabajadores de la prensa. En una reflexión sobre la mirada de la sociedad sobre la muerte, sobre el virus y sobre la memoria. “Algunos estamos más preocupados, otros no tanto. Un poco quisimos reflejar que esta es nuestra sociedad”.

Arte y militancia

Todos los miércoles los integrantes del colectivo proponen una fotografía y dos preguntas: ¿Por qué? ¿Qué es lo que quieren contar? A partir de allí se desencadena la discusión política sobre los hechos de la semana. “Ese es un lugar que nos gusta mucho y tenemos muchas formas de pensar”, comenta Persichetti.

Los artistas tomaron las redes sociales como escenario y la fotografía como medio de denuncia sobre el impacto de la pandemia en Uruguay. Las críticas, según el fotógrafo, también son bienvenidas.

Leonardo Carreño

Para “La lección de anatomía” incorporaron una fotografía en la que un militar indica el disparo que acabó con la vida de Ernesto "Che" Guevara en 1967

El primer horizonte de los artistas es hacer 12 fotografías durante tres meses. Luego volverán a evaluar el proyecto para sopesar qué caminos podrían tomar. Lo primordial para el colectivo en este momento es seguir dialogando desde el arte. “También se puede hacer política, se puede hacer arte, disfrutando, estando juntos en este acto militante”, dice el fotógrafo.

La escenografía se desarma, los trajes se guardan y la luz se apaga en el sótano de Palermo. La próxima semana los artistas volverán a jugar.