Holahola: más cerca de los problemas de los clientes, más cerca de las soluciones

Después de dos décadas de experiencia publicitaria y luego de ocupar posiciones de liderazgo en algunas de las principales agencias del mercado trabajando las marcas más importantes tanto locales como globales, Juan Cardeillac y Diego Lazcano decidieron asociarse y crear su propia agencia: Holahola.

La definen, antes que nada, como la unión de dos amigos con ganas de emprender y poner su impronta y experiencia en un proyecto propio. Pero de cara al mercado Holahola se presenta como una relación cercana entre agencia y cliente, una conexión sólida entre la estrategia, la creatividad y la implementación, un conocimiento profundo de los problemas de los clientes que permitan ser más proactivos que reactivos.

“Concebimos la publicidad no como un proceso con etapas en donde cada parte de un equipo solo ve una parte aislada. Nosotros creemos en trabajar la integralidad de cada proyecto, con una visión estratégica y creativa en todas las etapas. Estrategia y creatividad en el brief, en el análisis de los datos, en las ideas, el diseño, la producción, los medios. Los procesos tradicionales pueden llevar a una publicidad más reactiva y creemos que los clientes están buscando equipos que conozcan, interpreten mejor, piensen en sus problemas tanto como ellos y traigan soluciones. Y sobre todo crear relaciones sólidas. Nadie entra a una reunión y saluda ‘hola, hola’ si no se siente cómodo”, afirmó Diego Lazcano.

Holahola, estrategia y creatividad.

“Holahola es un poco el reflejo de esa visión, donde todas las etapas de un proceso dialogan entre sí. Cómo hablan, cómo se llevan mi estrategia con mi creatividad, mi brief con mis ideas, mis medios digitales con mis medios tradicionales, mis soluciones con mis resultados. Eso hace nuestras decisiones más robustas, fundamentadas y que puedan acompañarnos todo el camino hasta el final del funnel. Decisiones que se pueden argumentar, presentar y defender frente a equipos de trabajo y organizaciones que cada vez involucran más actores y necesitan cada vez más certezas”, complementó Juan Cardeillac.

Holahola Montevideo ofrece sus servicios tanto en modalidad fija como por proyectos específicos y a medida, como lanzamiento de producto, rebranding, comunicación interna, manuales de social media, consultoría, etc. También busca brindar su trabajo a clientes tanto locales como del exterior. “Tenemos experiencia trabajando para afuera y, después de la pandemia, se hizo mucho más claro que no solo es posible, sino que funciona y muy bien”, sostuvieron los ahora socios y fundadores de Holahola.

Holahola Montevideo es la agencia de publicidad fundada por Juan Cardeillac y Diego Lazcano. Puede encontrarse más información sobre sus servicios en LinkedIn o en Instagram.

Linkedin: holaholaagencia

Instagram: @holahola.agencia