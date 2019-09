Cuáles son los mejores países para el balance vida-trabajo, según la OCDE

"Encontrar el equilibrio adecuado entre el trabajo y la vida diaria es un desafío que afrontan todos los trabajadores. Las familias son las más afectadas. La capacidad de combinar con éxito el trabajo, los compromisos familiares y la vida personal es importante para el bienestar de todos los miembros de una familia", dice un estudio de la OCDE que abordó 10 variables en 40 países.

Según los últimos datos del Índice para una Vida Mejor, una plataforma con información sobre bienestar de la OCDE, los mejores calificados fueron Holanda, Italia y Dinamarca y los peores Colombia, México y Turquía. En este link podés ver el listado completo de quienes participaron de ese estudio. Los países de América Latina que incluyó la medición están de mitad de tabla para abajo.

Para realizar el índice en el que se basa la clasificación los expertos de la OCDE tuvieron en cuenta el número promedio de horas de trabajo, vivienda, seguridad y el tiempo de ocio, entre otros factores.

"Los gobiernos pueden ayudar a resolver este asunto al estimular prácticas laborales solidarias y flexibles, que faciliten a los padres de familia el logro de un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal", dice el trabajo de la OCDE.

Trabajadores con un horario de trabajo largo

Un aspecto importante del equilibro laboral-personal es el número de horas que una persona trabaja. La evidencia sugiere que un horario de trabajo largo puede resultar perjudicial para la salud personal, poner en peligro la seguridad y aumentar el estrés, según el estudio.

En los países de la OCDE el 11% de los empleados trabaja 50 horas o más a la semana. Turquía es, por un gran margen, la nación con el porcentaje más alto de personas que trabajan muchas horas, con 33%, seguida por México con cerca de 29% y Colombia, con casi 27% de sus empleados. En general, un mayor número de hombres trabajan muchas horas; el porcentaje de hombres empleados que trabajan en un horario muy largo en los países de la OCDE es mayor del 15%, en comparación con cerca del 6% en el caso de las mujeres.

Tiempo dedicado al ocio y al cuidado personal

Además, cuanto más trabajen las personas, menos tiempo tendrán para dedicarlo a otras actividades, como el cuidado personal o el ocio. La cantidad y la calidad del tiempo libre son fundamentales para el bienestar general de las personas y pueden generar beneficios adicionales para la salud física y mental.

Un empleado de tiempo completo en la OCDE dedica de media el 63% del día, es decir 15 horas, al cuidado personal (comer, dormir, etc.) y al ocio (vida social con amigos y familiares, pasatiempos, juegos, uso del ordenador y la televisión, etc.). Un horario más reducido de trabajo remunerado para las mujeres no necesariamente equivale a más tiempo de ocio, puesto que el tiempo dedicado al ocio es aproximadamente el mismo para hombres y mujeres en los 20 países de la OCDE estudiados.