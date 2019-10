Hombre enviado a prisión por agredir y tener cautiva a su pareja

Este viernes, la Justicia imputó a un hombre en Piriápolis por agredir y privar de libertad a su pareja durante la madrugada del martes.

Según la fiscal del caso, Mariana Alfaro, el hombre fue a buscar a su pareja con la que mantenía el vínculo y comenzaron una discusión intensa.

En determinado momento de la noche, el hombre le quitó el celular, la golpeó en reiteradas ocasiones y la privó de su libertad hasta que ella logró comunicarse con la policía, según relató Alfaro a El Observador. Cerca de las dos de la madrugada, la víctima logró recuperar su celular y llamar a la policía, pero su expareja estaba cerca y no pudo contar dónde se encontraba.

En una segunda llamada, dos horas más tarde, la víctima logró comunicar su paradero y los efectivos se hicieron presentes en el lugar. "Frente a una distracción del imputado usó su celular para decir dónde estaba", narró Alfaro.

La fiscal de Maldonado armó la parte probatoria en base a esas llamadas y decidió no tomar otra declaración de la víctima. "No tomamos otra declaración porque no quisimos revictimizar a la mujer y consideramos que la llamada que ella realizó a la policía fue suficiente", explicó Alfaro.

Al final, la justicia dispuso tres meses de prisión preventiva y 12 meses de libertad vigilada.

Alfaro agregó que durante los meses de libertad vigilada el hombre será controlado vía tobillera electrónica, y en caso de que no hubiera dispositivos disponibles, se dispondrá una patrulla para monitorear al agresor durante el año siguiente a los meses en prisión.

Además, el hombre deberá abonar su salario durante un año como "medida compensatoria" por el daño que le causó a la mujer. "La víctima no se beneficia si su pareja pierde el trabajo porque eso significaría una pérdida patrimonial muy importante para la mujer", apuntó la fiscal. En ese sentido, Alfaro señaló que la relación entre ellos no es igualitaria ya que el hombre es mayor a su pareja y ella depende de él económicamente.

Debido a que el agresor no tenía antecedentes de ningún tipo y también realizó un llamado a la policía para denunciar objetos robados por su pareja, la Fiscalía no pudo extender los meses de prisión preventiva del agresor. "Nos hubiese gustado que la pena fuera más larga pero había que contemplar todo y no tenía sentido que ella, además de todo lo que sufrió, tuviera problemas económicos", expresó Alfaro

Además, el hombre deberá recibir un tratamiento psicológico en un centro de rehabilitación masculina durante los meses de libertad vigilada. "Intentamos que el hombre reciba un tratamiento porque en este tipo de casos el agresor siempre termina saliendo", concluyó la fiscal.