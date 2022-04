Hospital de Clínicas inició investigación administrativa por la muerte de Zabalza

La dirección del Hospital de Clínicas inició una investigación administrativa por la entrada de un médico forense al edificio y a la sala donde estaba internado el extupamaro Jorge Zabalza que falleció horas más tarde de la visita, según informó a El Observador el director del hospital Álvaro Villar.

Villar indicó que, con la información que cuentan hasta el momento, el médico concurrió para saludar a Zabalza en un encuentro de corta duración. Pese a que la investigación comenzó el día después del fallecimiento, tras una denuncia de la pareja del extupamaro, Villar afirmó que no hay nada sospechoso y que es común que un médico pase a ver a cualquier paciente si presenta sus credenciales.

Este jueves, el programa de canal 12, Desayunos Informales, informó haber recibido cartas de Verónika Engler y de Henry Engler, pareja y suegro respectivamente del fallecido Jorge Zabalza. Los textos retomaron las denuncias al tratamiento que el extupamaro recibió en el Hospital de Clínicas, previo a su muerte el pasado 23 de febrero. Según la familia, hubo "falta de coordinación", "falta de empatía" y "mala praxis" en la actuación del hospital universitario.

El director del centro había visitado el citado programa el 16 de marzo. Allí se refirió a una nota del semanario Brecha, donde Verónika Engler denunció que su compañero había fallecido en un estado de desnutrición y falta de atención médica. Villar, entonces, afirmó que Zabalza tenía "un cáncer avanzado" y que la forma en la que esa enfermedad lleva a la persona hacia a la muerte es "afectando todas las funciones, incluso la capacidad de nutrirse y de alimentarse". "Pero lo que no faltó en ningún momento fue atención médica, ni enfermería; ni tampoco hubo situaciones de abandono", aseguró.

En la carta que Desayunos Informales citó este viernes, Henry Engler, declaró: "El director (Villar) dice que se murió de cáncer. No dijo que murió de inanición, por falta de alimentación, esquelético. No dijo que fueron decisivas en el desenlace: la falta de coordinación, la falta de empatía, la mala praxis y la colaboración de bacterias adquiridas en centros de salud y del covid adquirido en el Clínicas”

Según un documento del Comité de Prevención y Control de Infecciones Hospitalarias, que remite el suegro de Zabalza, el ahora fallecido había contraído una bacteria resistente que le había colonizado el recto. De acuerdo a Engler: “allí se deja clarísimo que deberán ponerlo en una sala con baño y ducha propia, y materiales de uso exclusivo”. Algo que no sucedió. En cambio, lo llevaron a una sala compartida donde se contagió de coronavirus, afirma la familia.

"Me queda clarísimo que no es del Comité de Prevención de donde viene este error grave sino de la Dirección del Clínicas", añadió Engler, que también es médico.

Luego de haber dado positivo, Zabalza fue trasladado a una sala covid. Verónika Engler no fue informada de este traslado, según consignó en marzo Brecha. En la sala no había timbre, de manera que el internado no podía reclamar atención o ayuda a las enfermeras; sino que tuvo que recurrir a contactarse por celular con su pareja y con su suegro.

Sin embargo, el hecho que provocó una denuncia por parte de la pareja fue la visita de un médico forense la noche previa al fallecimiento de Zabalza. Presentó sus credenciales en el hospital, así que se le permitió el ingreso al edificio y a la sala donde estaba el extupamaro. Según declaró Álvaro Villar a El Observador, no hay nada extraño en que a un doctor se le permita ver a un paciente si presenta sus credenciales.

De todas formas, el día siguiente al fallecimiento se inició una investigación administrativa por la denuncia de Verónika Engler. Pese a que está en curso todavía y hay que esperar a que termine para determinar la identificación y los motivos de aquel médico forense, el director del Clínicas dijo que se ve por cámaras el ingreso del médico a la sala donde estaba Zabalza. Por lo que saben, añadió Villar, el hombre fue a saludar al enfermo, en un encuentro de corta duración.