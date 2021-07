Hotel uruguayo decide exigir a sus huéspedes vacunación completa

El hotel Days Inn Montevideo decidió exigir vacunación completa a mayores de 18 años para hospedarse. El establecimiento informó mediante un comunicado que el "hotel Days Inn Montevideo es el primer hotel en Uruguay en no aceptar personas no vacunadas entre sus huéspedes y exigir vacunación completa para hospedarse".



"Desde la dirección del hotel se comprometen con brindarles seguridad sanitaria a sus huéspedes y funcionarios entendiendo que es su responsabilidad como actores sociales de promover la vacunación. Las personas vacunadas generan inmunidad y protegen a los hijos menores y a todos aquellos mayores que por alguna razón médica no puedan vacunarse", argumentó en el comunicado. "Son estas las razones que llevan a que el hotel Days inn exigirá el certificado de vacunación a todos los mayores de 18 años que quieran hospedarse", indicó.

Por último, agregó que la empresa se pone de esta manera a la vanguardia de los hoteles a nivel mundial promoviendo la vacunación contra el virus. La medida de exigir vacunación completa no es pedida a nivel gubernamental ni ha sido tomada como gremial por la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay (AHRU), según dijo a El Observador su presidente, Francisco Rodríguez. Leé también Trabajo poscovid: la necesaria presencialidad y el formato híbrido que llegó para quedarse El empresario señaló que la decisión del Days Inn puede enmarcarse en lo que es el derecho de admisión, como en el caso de no permitirse mascotas o de prohibir fumar para convertirse en hoteles libres de humo. Agregó que el protocolo vigente para hotelería obliga a que los huéspedes que vengan del exterior tengan que pasar siete días de cuarentena, sin salir del establecimiento, y que la empresa debe denunciar a aquellos que la incumplan. Para Rodríguez, decisiones como las del Day Inn podrían librar al establecimiento de situaciones "de gran desagrado" para los empleados hoteleros como es el pedirle a un huésped que se retire por no cumplir la normativa. El presidente de AHRU apuntó que los hoteles uruguayos vienen cumpliendo el protocolo que hace a un turismo responsable, pero que no se ha definido nada a nivel de la gremial sobre la exigencia de la vacunación completa. Apuntó que eso puede depender bastante de las características de cada establecimiento, en relación a si cuenta con espacios abiertos.