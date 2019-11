HSBC emitió notas de crédito hipotecarias por US$ 25 millones

El banco HSBC emitió la tercera serie Notas de Crédito Hipotecarias en Unidades Indexadas (UI) por el equivalente a unos US$ 25 millones aproximadamente, en el marco de un programa global de emisiones por el equivalente en UI de US$ 100 millones, de los cuales ya había emitido US$ 50 millones en 2015 y US$ 25 millones en 2018.

La licitación de esta tercera serie, que se efectuó a través del sistema de negociación Siopel de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), tuvo una fuerte demanda, duplicando el monto disponible, totalizando 32 propuestas por 395.800.000 UI, unos US$ 46 millones para las 215 millones de UI disponibles.

La emisión se realizó en dos tramos: uno mayorista competitivo por el 90% de la emisión, donde la demanda duplicó la oferta, y un tramo minorista por el 10% restante, con un máximo por inversor de US$ 57.000 y un precio fijo correspondiente al precio Promedio Ponderado de las ofertas recibidas hasta el Precio de Corte en el Tramo Competitivo, el cual fue de 103,7%.

Por su parte, los precios de las propuestas del tramo mayorista competitivo oscilaron entre 99,91% y 105,34%. No obstante, al no presentarse ofertas en el tramo minorista no competitivo, se sucedió a asignar el 100% de la emisión en el tramo competitivo mayorista, resultando adjudicadas 16 propuestas por un total de UI 215 millones a precios entre 102,42% y 105,34%.

Así pues, el precio promedio de adjudicación fue de 103,58% con un rendimiento para el inversor del 3,85% anual en UI.

De esta forma, HSBC canalizará los fondos a la financiación de créditos hipotecarios para la construcción o adquisición de viviendas.

“Esta tercera exitosa emisión es el fiel reflejo de que las notas de crédito hipotecarias resultan un instrumento por demás atractivo a través del cual se potencia el mercado de capitales y el mercado de crédito. Además, es un recurso muy valioso para satisfacer la demanda de muchas personas que buscan acceder a un elemento tan importante como lo es una vivienda”, manifestó Eduardo Barbieri, gerente general de Bevsa.

Los papeles alcanzaron la nota AAAuy de parte de Fix SCR Uruguay Calificadora de Riesgos S.A. y vencerán en 20 años. Asimismo, pagarán una tasa de interés del 4,22% anual. En tanto, el capital y los intereses de la emisión, de la que Bevsa es entidad registrante y representante, se pagarán semestralmente, en 40 pagos iguales y consecutivos.

Por su parte Geoffrey Fichte, CEO de HSBC destacó que "la emisión fortalece la propuesta de HSBC en Uruguay, alineado a nuestra estrategia de mejorar la experiencia de cada cliente y en este caso ayudarlos tener su casa propia".