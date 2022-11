Hubo 38 homicidios en octubre y fue el segundo mes del año con más muertes violentas

Octubre registró 38 homicidio y se convirtió así en el segundo mes con más casos del año, solo detrás de mayo, cuando hubo 43, según el relevamiento realizado por El Observador.

En la comparación mensual con años anteriores, octubre del 2022 superó las cifras del 2021 y 2020. El año pasado habían sido 35 homicidios y el anterior 30.

Este año se igualó la cifra del 2019, cuando en octubre fueron también 38 los homicidios, según cifras del Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad.

Uno a uno, los 38 homicidios

1° de octubre. El mes arrancó con un recluso de 37 años asesinado en la cárcel Santiago Vázquez (exComcar). Favio Pereira Fernández fue asesinado por apuñalamiento con un corte carcelario.

El 2 de octubre un joven de 20 años fue asesinado a la madrugada en el barrio Parque Rodó de Montevideo. Recibió un disparo de arma de fuego a la madrugada.

Esa misma mañana, temprano, un policía vestido de civil fue asesinado en la puerta del boliche El Barzón, a pocas cuadras. A los dos días dos colombianos fueron imputados por el homicidio.

Diego Battiste

El Barzón, puerta del bar donde ocurrió la muerte del policía

En Las Piedras (Canelones) ocurrió el cuarto homicidio: sobre la hora 6:15 la policía concurrió a una dirección donde había un hombre muerto de herida de arma blanca.

El 3 de octubre ocurrió un doble homicidio en Rivera. Una de las víctimas fue encontrada con varias heridas en la cabeza en el barrio Villa Sonia; su primo, en tanto, fue enterrado en un terreno a 500 metros.

A las 21:30 de ese día un hombre fue asesinado en su vivienda de Barros Blancos (Canelones). Tenía 45 años.

El 4 de octubre una mujer fue encontrada muerta en el dormitorio de su vivienda ubicada en San José, sobre la ruta 11. Su pareja ingresó por la ventana luego de no tener novedad ni nadie que le abriera la puerta. Encontró al cuerpo en el dormitorio, que estaba revuelto, y un bloque próximo al cráneo. Un hombre fue detenido e imputado por homicidio.

El 5 de octubre balearon a tres hombres en el barrio La Paloma de Montevideo y uno de ellos murió. Según testigos, el atacante se trasladaba en moto junto a un cómplice. Fue un problema que nació en la cárcel, según dijo entonces el jefe de Policía de Montevideo, Mario D’Elía.

El décimo homicidio ocurrió en el barrio Casabó de Montevideo, el 6 de octubre: un hombre de 36 años fue asesinado a tiros frente a su vivienda.

Ese día otro hombre fue asesinado de un disparo en la cabeza, en Andresito (Salto). Tenía 46 años, era ladrillero, y murió por un disparo en la cabeza cerca de donde trabajaba.

El 8 de octubre en el barrio Albisu de Salto un hombre mató a su hija de 7 años y después se suicidó. El agresor (43 años) tuvo una discusión con su expareja –madre de la niña– y cuando esta se fue de la casa sucedió el hecho, próximo a la una de la mañana.

El 9 de octubre El Observador informó de cinco muertes violentas: en Salinas (Canelones) un hombre murió tras recibir un disparo de arma de fuego en el pecho; en Flor de Maroñas en el mismo hecho asesinaron dos jóvenes de 22 y 28 años; en Melo (Cerro Largo) un niño de 12 años que jugaba al fútbol encontró un cuerpo; y en el exComcar un recluso de 28 años fue asesinado.

El 10 de octubre un joven de 23 años fue asesinado de disparos de arma de fuego en el barrio Lavalleja.

El 13 de octubre en Paysandú un hombre fue asesinado de varios disparos tras una discusión.

La madrugada del 15 de octubre un hombre fue asesinado de tres puñaladas en el barrio Lavalleja de Montevideo.

Al día siguiente, el 16 de octubre un joven de 18 años fue asesinado en el barrio Cruz de Carrasco. Fue trasladado al Hospital Pasteur por particulares que luego se fueron del lugar, y murió pocos minutos después.

El 18 de octubre un hombre de 41 años fue asesinado a puñaladas por un joven de 21, en Cardona (Soriano).

El 19 de octubre a la madrugada un hombre fue encontrado con 33 impactos de perdigón en el asentamiento Corfris (Canelones), informó la policía.

El mismo día un joven de 20 años fue atacado a tiros en Malvín Norte (Montevideo). En la escena quedaron al menos siete casquillos de bala.

El 20 de octubre asesinaron a un adolescente de 15 años mientras iba en su bicicleta en el barrio Cerro. El disparo provino de un hombre que iba en moto junto a una segunda persona que conducía.

También ese día un hombre mató a su cuñado en el centro de la ciudad de Maldonado tras una discusión.

El 21 de octubre un hombre de 59 años asesinó a su pareja de 52 en Paysandú, y luego se suicidó. No había denuncias por violencia doméstica.

El 23 de octubre un joven quiso entrar a una casa en la ciudad de Salto: dentro estaba el hombre que luego lo asesinó con un arma blanca, y una mujer con la que el ahora fallecido tenía vínculo. El fiscal Carlos Rodríguez descartó que se tratase de un caso de legítima defensa, y lo caratuló como homicidio. Por ese delito imputó al hombre, que es el propietario de la vivienda.

El 24 de octubre un hombre de 36 años murió tras ser apuñalado en el barrio Rivera Chico (Rivera). La víctima fue asistida, pero luego murió.

El 25 de octubre la policía encontró a un hombre muerto en su vivienda, donde presume que funcionaba una boca de venta de drogas. Junto al cuerpo había un cuchillo que se pericia por estos días. La jefatura departamental confirmó que el caso se trató de un homicidio.

Esa noche pero en Montevideo, un hombre que caminaba por la calle Martín Berinduague de La Teja fue baleado desde una moto y murió.

El 26 de octubre fue asesinado a tiros en su vivienda del barrio Peñarol un joven de 18 años. La policía informó que él no era el objetivo; lo persiguieron en un vehículo mientras él iba en moto. El homicida fue Mauro Segales, imputado por ese homicidio, e investigado por otros crímenes.

Camilo dos Santos

Camino Edison del barrio Peñarol

También ese día un recluso de 23 años de la cárcel Las Rosas (Maldonado) murió. Fue luego de una pelea que tuvo con otro preso de su celda, dos días antes.

El 27 de octubre un hombre fue encontrado muerto en una zanja del barrio Casabó (Montevideo). Tenía varios disparos de arma de fuego.

El 28 de octubre hubo un homicidio en Minas (Lavalleja): un hombre mató a otro tras discutir afuera de una whiskería. Tres personas fueron imputadas por el caso.

Por la noche el 28 de octubre un hombre fue asesinado tras una balacera en Jardines del Hipódromo (Montevideo). El auto de los atacantes apareció abandonado a pocas cuadras del lugar, mientras que la policía encontró fusiles y subfusiles dentro del vehículo de la víctima.

El 29 de octubre antes del mediodía la policía encontró un cuerpo desmembrado dentro de una bolsa de nailon. Al día siguiente se encontrarían más partes del cuerpo, que corresponde a una mujer de 27 años asesinada en una boca del barrio, tal como informó El Observador.

La noche del 30 de octubre murió un joven de 18 años en el hospital Pasteur. Había sido trasladado herido de bala desde Piedras Blancas.

Otros casos

La fiscalía investiga en Rivera un caso que por ahora no lo cataloga como homicidio. La madrugada del 4 de octubre una joven de 19 años fue encontrada muerta en la calle, en el barrio Mandubí. El cuerpo no tiene indicios de violencia, y se aguarda la autopsia, indicó a El Observador la fiscal Alejandra Domínguez. Hasta este 31 de octubre los exámenes no estaban listos.



En Canelones, la fiscalía investiga el hallazgo de un cuerpo en Jaureguiberry, el pasado 13 de octubre. La muerte se dio hace casi un año, dijo entonces a El Observador el vocero de la jefatura departamental, Alejandro Ferreira. Se trata de un hombre mayor de edad. Sobre el cuerpo –en avanzado estado de descomposición– había una bolsa de nailon, ropa y fotos. Hasta este lunes no habían pericias que confirmen o descarten un homicidio, según confirmó a El Observador la fiscal del caso, Eliana Travers.