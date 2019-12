Hugo, Popo y Martín, el trío uruguayo que vuelve al Solis con tres ensayos y un Grammy Latino

Se conocen, se admiran e improvisan. El trío musical Hugo Fattoruso, Popo Romano y Martín Ibarburu, se junta por tercera vez para fusionar jazz con estilos diversos como candombe, tango, funk, murga y blues.

En 2007 por Punta del Este Romano, Fattoruso y Jorge Trasante, se juntan a tocar en el festival del balneario. Romano asegura que fue un éxito y un productor del Teatro Solís que los veía les ofrece ir a tocar allí. Trasante no se compromete por una gira que tenía entonces la batería queda libre, un dilema para los otros integrantes porque no querían ofender a Osvaldo Fattoruso y Miguel Romano, sus hermanos bateros. Llamar a Ibarburu fue la solución para no tener problemas familiares.

Hoy como en 2007 y 2012 van a estar en el Teatro Solís. Esta vez con tres artistas invitados: Julieta Taramasso, Albana Barrocas y Federico Vaz, y con Fattoruso premiado por los Grammy Latino a la excelencia musical.

¿Qué significa para Popo Romano compartir escenario con Hugo Fattoruso?

Siempre es igual. En el colectivo de músicos es admirado y un referente. Hoy es galardonado con un Grammy pero Martin y yo no necesitamos que tenga ese premio para jerarquizar y engrandecer su figura, hemos aprendido mucho con él.

¿Cómo fue el reencuentro después de siete años?

Con ambos estuve en contacto. Sí hay distancia del tiempo en la formación del trío, eso da picazón de manos, da nervios antes de salir pero también una frescura impresionante. A lo que es interpretación hay que estar mucho más atento y alerta, muchas veces nos encontramos en la mañana del concierto o en prueba de sonido y ajustamos lo que vamos a tocar. Es un desafío, como un juego.

¿Cuánto de improvisación tiene el espectáculo?

Trabajamos de forma individual. A través de internet nos enviámos partituras, audios y cada uno profundiza. En concreto ensayamos tres veces, ahí afinamos pero cada uno tiene los temas masticados por su cuenta y ya nos conocemos. Estuvimos muchos años con proyectos en común, hay una conexión mental medio sincronizada.

Tocamos lo que cada uno aporta y eso tiene una gran cuota de improvisación y libertad, por más que tenga su estructura y melodía. Si hacemos este concierto y mañana otro, va a sonar diferente. Eso lo permite el estilo y lo da el hecho de que físicamente tuvimos poco tiempo juntos.

¿Esperan un público con el oído afinado?

La música es una cuestión absolutamente sensible, no es analítica. Sí entiendo que a veces nosotros nos ponemos difíciles y hacemos cosas algo rebuscadas que se pueden incluir en un determinado conocimiento, estudio o para los melómanos, pero acá y en todo proyecto uno se potencia de un lado sensible. Me pongo como público cuando voy a un concierto y no soy racional, solo tengo mis oídos muy abiertos y receptivos para pasar un buen rato. De eso se trata.

¿Qué esperás para esta noche?

Como cantante no me gusta enterarme antes de cómo van las ventas de entradas, me gusta salir y ver cómo está la platea. Sin dudas nosotros disfrutamos mucho y hemos trabajado con mucha dedicación, si la sala está linda como hasta ahora pasó, nos vamos a sentir contentos con las convocatoria pero más contentos porque hay para compartir con la gente de algo que disfrutamos mucho. Ahí la alegría se potencia y la música se pone más excitante.

Este año es básicamente trío pero también hay dúos, quintetos y sextetos. Hugo sabe cuál es su función y Martin también, es simplemente juntarnos a mirarnos y a tocar esas cosas, con la frescura y alegría del reencuentro