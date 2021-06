Hugo Soca está internado nuevamente por secuelas del covid-19

El cocinero y comunicador Hugo Soca está internado nuevamente en el Hospital Americano tras presentar complicaciones derivadas de su cuadro de covid-19.

"Desde el viernes pasado he tenido algunos temas de salud, al día de hoy me encuentro internado con neumonía, tromboembolismo pulmonar y otros consecuentes producto del covid", escribió Soca en una publicación de Instagram donde le dio la noticia a sus seguidores y recibió mensajes y saludos que le deseaban una pronta recuperación.

Este jueves Soca mantuvo contacto telefónico con el programa Algo Contigo de Canal 4, donde explicó que después de que le dieron el alta del hospital a fines de mayo tuvo un periodo de internación domiciliaria. Contó que presentaba algunos síntomas derivados de la enfermedad como cansancio, fatiga y agotamiento. Pero hace pocos días notó que tenía un dolor agudo en la espalda, que describió como "pinchazos", y los médicos le dijeron que tiene una infección pulmonar.

"Hoy estoy internado con infección pulmonar y con los dos pulmones comprometidos porque tengo grandes cantidades de coágulos de sangre", dijo Soca en el programa vespertino y adelantó que deberá hacer un tratamiento con antibióticos para combatir la infección además de un "tratamiento de coagulación" durante seis meses.

El cocinero se mostró sorprendido por las secuelas que el covid-19 dejó en su organismo y aseguró que tiene más complicaciones en este momento que cuando cursó la enfermedad: "Me asombró esta enfermedad a todo lo que puede llegar. Pensé que me dieron de alta y terminé todo; pero no, estoy viviendo un proceso mucho mas intenso que cuando tenia covid".

"Nunca imaginé que un mes después iba a estar otra vez internado con estas secuelas", comentó el conductor de Cena con mamá y De la tierra al plato.

Soca explicó que aún no recibió ninguna vacuna contra el coronavirus, ya que tres días antes vacunarse contrajo la enfermedad y le dieron el alta apenas hace un mes.

"Gracias a todos por estar siempre, por cada mensaje, la buena vibra y energía de siempre", escribió el cocinero en sus redes sociales.