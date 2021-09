Iberia y Copa se aprontan para la temporada y aumentarán sus frecuencias con Montevideo

La aerolínea española Iberia aumentará de cinco a seis sus frecuencias entre Madrid y Montevideo desde noviembre mientras que la panameña Copa Airlines apunta a llegar para fin de año a las 18 frecuencias.

Copa Airlines anunció este martes el incremento de sus frecuencias de vuelo entre Montevideo y Panamá superando de esa forma la cantidad de frecuencias prepandemia. En agosto, la cantidad de frecuencias semanales de Copa Airlines entre Montevideo y Panamá era de 12, pasó a 16 en setiembre y desde la compañía apuntan a alcanzar, por lo menos, las 18 frecuencias.

“Esta acción representa un importante logro para Copa, ya que en 2019 previo al cierre temporal que frenó las operaciones de la aerolínea por varios meses, la cantidad máxima de frecuencias semanales era de 14”, destacó la empresa en un comunicado.

“En la medida que las normativas sanitarias lo permitan, continuaremos ampliando nuestra red de rutas e incrementando la conectividad para ofrecer más y mejores itinerarios de vuelo”, agregó.

Un vuelo desde Montevideo a Panamá en Copa Airlines saliendo el viernes 12 de noviembre vale US$ 665 en clase Económica y US$ 1.038 en clase Ejecutiva.

Por otro lado, según informó el diario El País y confirmó El Observador, Iberia aumentará sus frecuencias semanales en noviembre, pasando de cinco a seis entre Montevideo y Madrid. Los vuelos serán con aviones Airbus A330-200, con capacidad para 288 pasajeros.

Un viaje en Iberia desde Montevideo con destino Madrid para el 5 de noviembre en clase Turista, según los datos del sitio web de la aerolínea, vale US$ 369 en tarifa Básica, US$ 418 en tarifa Óptima y US$ 495 en tarifa Confort. En clase Business la tarifa va desde US$ 1.574 a US$ 3.228.

La conectividad actual

Actualmente las otras aerolíneas que están volando en Uruguay son: Air Europa a Madrid, Aerolíneas Argentinas a Buenos Aires, Latam a San Pablo, Lima y Santiago de Chile, Paranair a Asunción y Eastern a Miami.

Aerolíneas Argentinas retomó este mes sus operaciones en Uruguay volviendo a cubrir las rutas Buenos Aires – Montevideo y Buenos Aires – Punta del Este.

Un pasaje ida y vuelta Montevideo – Buenos aires saliendo el viernes 8 de octubre y retornando el martes 12 de octubre cuesta desde US$ 178 en clase Económica hasta US$ 286 en clase Premium.

Un pasaje desde Punta del Este a Buenos Aires saliendo el jueves 7 de octubre cuesta entre US$ 250 en clase Económica hasta US$ 358 en clase Premium.

Uno desde Buenos Aires a Punta del Este volviendo el domingo 10 de octubre cuesta entre US$ 272 en clase Económica hasta US$ 386 en clase Premium.

Air Europa está operando en Uruguay con dos frecuencias semanales los lunes y los sábados. Un pasaje Montevideo – Madrid para el lunes 11 de octubre, según el sitio web de la compañía, tiene un costo de entre US$ 401 en tarifa Economy Lite hasta US$ 3.443 en tarifa Business Flex.

La compañía Latam, que tiene hoy en Uruguay ocho frecuencias semanales, pasará a tener 10 en noviembre y aspiran a 14 frecuencias diarias para el verano, según había informado a El Observador Lucía Fernández, gerenta de ventas de Latam para Uruguay.

Eastern Airlines comenzó a operar en Uruguay el pasado 24 de junio con vuelos directos entre Montevideo y Miami. A día de hoy la compañía tiene dos frecuencias semanales: los viernes y lunes.

Según datos del sitio web de Eastern Airlines, un vuelo desde Montevideo a Miami para el lunes 8 de octubre tiene un valor de US$ 471 en categoría Explorer y US$ 955 en categorías Pathfinder y Globetrotter.

La compañía American Airlines decidió suspender la operación entre Miami y Montevideo el pasado 31 de marzo y según informaron desde la empresa a El Observador, tiene previsto retomar su operativa con Uruguay recién el 17 de diciembre con un vuelo diario hacia Miami hasta el 26 de marzo de 2022 en un Boeing 777-200.